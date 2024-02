Celebrar o Ano Novo Chinês no JNcQUOI Asia

Até 10 de fevereiro, o restaurante JNcQuoi Asia “veste-se” em tons orientais para celebrar o Ano Novo Chinês e tem um menu exclusivo que fomos conhecer.

Entrar no JNcQuoi Asia dá sempre uma sensação de chegada a um outro país. A decoração é fantástica, o saber receber condiz com o requinte do restaurante. Daí aumentar a nossa curiosidade em vermos como o espaço preparou esta semana de comemoração do Ano do Dragão. Nota máxima para todo o ambiente envolvente e para a decoração, de facto.

Já à mesa, experimentámos o menu exclusivo criado pelo Chef Mário Esteves especialmente para esta celebração – termina a 10 de fevereiro, mas em grande, com o Dragão Chinês como anfitrião. Esta viagem gastronómica começa com uma Salada crocante com sashimi de salmão (25€) – vale mesmo a pena! – ou Selecção de Dim Sums (25€). Depois há quatro sugestões para prato principal: Entrecosto de porco com molho de vinagre preto (33€), Camarão Tigre ao estilo Bei Fong Thong (45€), Pregado a vapor com rabano e feijão preto (45€) ou Claypot de tofu e abóbora (19€). A fechar, a sobremesa sugerida é o Nian Gao crocante com batata-doce (11€) como sobremesa.

Uma nota final: no dia 10 de fevereiro, este menu de celebração do Ano Novo Chinês será servido ao jantar, sob a liderança do chef Ku Yan Onn, responsável pela cozinha do JNcQuoi Frou Frou. Esta experiência será complementada com a atuação da Miss Frou Frou, performance tradicional chinesa e, claro, a presença do Leão Chinês.

JNcQUOI Asia

Avenida da Liberdade 144, Lisboa.

Reservas: +351 210 513 000 ou [email protected]

Web: www.jncquoi.com