Brunch e cake design numa casa D’Alma Artesanal, na Maia

Abriu em agosto de 2021 com dez funcionários. Agora são 22 os trabalhadores de uma casa que reúne pastelaria, cake design, catering, padaria, produção de gelados, brunch, pizaria, restaurante, takeaway e café orgânico

Quando Lucy Reis, responsável pelo D’Alma Artesanal, almoçava fora com a família, sentia falta de um sítio que agradasse a todos. Como solucionou o problema? Concebendo um espaço onde os mais velhos e os mais novos podem deliciar-se com várias opções. “Gosto muito do conceito de família, por isso a ementa e espaço estão feitos para que toda a gente goste.”

De facto, família e tradição marcam a sua jornada, não sendo a primeira vez que viaja pelo mundo da restauração. Começou com uma tetravó, a avó seguiu as passadas e os pais têm uma confeitaria há 37 anos, onde Lucy “até nos intervalos maiores, saía da escola para ir atender”.

Esteve quase para se licenciar em arquitetura, mas deixou o gosto pela área para hobby, algo que dá para notar quando se entra na loja, revestida a cores neutras e elegantes e quadros de Marilyn Monroe, que tornam o D’Alma num sítio acolhedor. Tudo é escolhido criteriosamente por Lucy.

Nas suas palavras, o local foi “feito a pensar naquilo que a Maia não tinha e merecia”. Diz ser a única na região a fazer pão de massa mãe. A pastelaria dá uma nova cara aos doces mais tradicionais, como o mil folhas de frutos vermelhos e os éclairs com cobertura do mesmo sabor.

Com brunch e produtos orgânicos, o D’Alma recebe uma geração mais nova, em saídas de amigos e chá de bebé. Da ementa do brunch, fazem parte panquecas nomeadas a partir de músicas, como a “Strawberry fields forever”, que leva morangos, frutos vermelhos, compota e natas frescas.

Do cake design é Lucy Reis quem trata, algo que faz desde os 15 anos, época em que ajudava no negócio dos pais. O piso de cima está entregue à produção de gelados e o D’Alma Artesanal funciona ainda como pizaria, restaurante e takeaway.





Lucy diz ter “muito trabalho”, mas está lá num domingo e não sente que está “a trabalhar”. Os clientes “estão felizes e gosto de onde estou, sinto-me em casa”, refere. Nesses domingos, o D’Alma prova mais uma vez ser um lugar familiar, acolhendo o almoço de Lucy com a família.

D’Alma Artesanal

Rua Santa Casa da Misericórdia, 76, Maia

Tel.: 22 010 3000

Das 7h às 21h30 de segunda a quinta; até às 22h30 à sexta; das 7h30 às 22h30 ao sábado e até às 21h ao domingo