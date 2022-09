Brigadeiros premiados no Brasil ganham nova casa em Oeiras

A receita da avó Cora inspirou os brigadeiros artesanais de Carolina Sales, que na última década somaram prémios e moradas no país-irmão. Agora, estreia-se por cá com uma pastelaria em Oeiras, o Carolina Sales Café, onde ainda há bolos, tartes e salgados.

O lado empreendedor herdou-o dos pais e as receitas doces vieram da avó Cora, que sempre fez brigadeiros em casa. Carolina Sales é mineira, mas sempre viveu no Rio de Janeiro, ligada à área da saúde, como patologista clínica. Nos tempos livres, começou a criar caixas de artesanato, que ganhou tração no mundo das noivas, como presente. Quando chegou à altura de arranjar algo para colocar dentro das caixas, lembrou-se do doce mais popular do Brasil.

“A minha avó ensinou-me tudo, o ponto, como se faz, como se enrola”, explica a responsável, que não tardou a abrir o seu primeiro espaço de brigadeiros, em 2011, no Rio, e que chegou a somar cerca de dez lojas na cidade, com o crescimento da procura e os prémios que foram chegando, como os de Melhor Doce do Rio de Janeiro, do jornal “O Globo”, e Confeitaria do Ano nos Prémios Comer & Beber, importantes no panorama carioca.

A insegurança no Rio fê-la rumar a Portugal e trazer a sua doçaria até Oeiras, com a abertura do novo Carolina Sales Café. Com interior e esplanada onde se sentam 50 comensais, o espaço tem uma variedade de doces e salgados, feitos em processo artesanal, no piso inferior. Nos brigadeiros enrolados, há sabores para todos os gostos – tradicional, com figo, coco, alperce, pistácio, etc. “O brigadeiro combina com muitos sabores, o segredo é só equilibrar o açúcar”, diz Sales. Mas não só. Há bolos (três chocolates, tiramisù, red velvet, e outros sem açúcar ou glúten, por exemplo), tartes cremosas ou discos de chocolate.

Os salgados também marcam presença, com pão de queijo, empadas, coxinhas ou croissants. Nas novidades de verão, destaque para o bolo gelado de coco, refrescante para os dias quentes. Para setembro estão já marcadas aulas e workshops com a responsável, dedicados a várias temáticas da doçaria, que decorrem no ateliê do piso inferior. Basta espreitar as redes sociais e reservar.