Brasão Leça, petiscos e arrozes em frente à praia

O sexto Brasão abriu portas discretamente em agosto, quase com os pés na areia da praia de Leça da Palmeira. O menu aprofunda a diversidade.

O Brasão parece ter-se afeiçoado às esquinas redondas e com vista panorâmica. Os primeiros estabelecimentos do que veio a tornar-se uma cadeia de bistrôs e cervejarias são, no essencial, espaços interiores, recolhidos sobre si – casos das casas nos Aliados, Coliseu e Foz. Através do Brasão Salgueiros, no litoral de Vila Nova de Gaia, chegou a fusão com o ar livre, e as duas aberturas de 2023 são um bom ponto de compromisso entre edifícios urbanos e olhar amplo sobre o mundo em redor: assim é com o Brasão Antas, assim é com o Brasão Leça, que abriu discretamente em meados de agosto. Além disso, lá está, têm comum o tal apreço por esquinas redondas e vistas panorâmicas.

O Brasão Leça tem a praia de Leça da Palmeira mesmo ali do outro lado da Avenida da Liberdade e a Piscina das Marés e o Farol da Boa Nova a poucos minutos a pé, para norte. Tomou conta de uma antiga vivenda e divide-se entre espaços interiores – dois pisos na casa propriamente dita, de espessas paredes de granito – e exteriores – um “aquário”, rodeado de mais mesas sob amplos guarda-sóis. Tudo somado, pode receber até 120 pessoas de uma assentada.





A carta apresenta um elenco semelhante aos outros Brasões, refletindo a diversidade de propostas de uma marca que nasceu e deu os primeiros passos num registo bastante próximo daquilo em que se pensa quando se pensa em cervejaria.

No capítulo dos petiscos não falta a alheira com ovo roto, depositados numa cama de grelos viçosos; e umas tentadoras repolgas salteadas em pingue de presunto, um casamento intenso de carne com cogumelos.





Entre os pratos principais, há por agora um exclusivo do Brasão Leça: arroz de forno com pimentos assados, que amparam uma sequência de exemplares de vazia laminada. A cebola confitada é crucial, tanto no modo como envolve o arroz quanto sob a forma do molho espesso, melaço, derramado sobre a carne, selada e com pedras de sal, rósea e tenra por dentro.

Um outro arroz da carta merece todo um catálogo de elogios. Também de forno, mas com polvo da costa, é um preparado de paladar exuberante e magnífica cremosidade, tudo culpa da cebolada e do emprego de vinho tinto e caldo do próprio polvo. O tomate igualmente assado, o pimento piquillo e a maionese de manteiga tostada estão longe de ser personagens secundárias. De antologia.





Se a opção de acompanhamento líquido passar pelos vinhos, são escolhas seguras o branco e duriense Passagem Reserva, de 2022, assim como o tinto Kompassus Baga Vinhas Velhas, da Bairrada e de 2019. A vista balnear a partir do Brasão Leça é bem mais antiga, assim como o aroma a maresia.