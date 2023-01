Brasão Bistrô abre nas Antas com uma francesinha exclusiva

Foi quase a chegar ao Natal que a Cervejaria Brasão inaugurou mais um espaço no Porto. Depois dos Aliados, Coliseu (Passos Manuel), Salgueiros e Foz, foi a vez de assentar nas Antas.

Esta Brasão Bistrô, localizada no número 1530 da Avenida de Fernão de Magalhães, tem as mesmas características das suas “irmãs”. Esteticamente, a madeira, o ferro, a pedra e o mosaico hidráulico contribuem para criar ambiente identificável da casa.

A carta é de cariz tradicional e portuense e tem uma novidade, em exclusivo: a francesinha à antiga, confecionada com lombo de porco assado, como as primeiras que saíram das mãos de Daniel Silva, ainda nos anos 50, no restaurante Regaleira. A par das especiarias utilizadas na preparação da carne assada, a receita utiliza mortadela temperada com pimenta preta, murta, noz-moscada e coentros, que confere um sabor especial à composição.

Mas há mais novidades, como pratos vegan e de bacalhau. Entre eles, vegetais com cebolada, o pica-pau de legumes, o bacalhau assado com cebolada ou o bacalhau à cervejeiro. Nas sobremesas, a novidade é o bolo de bolacha, aqui com um twist de laranja, frutos secos e coco.

“Os novos pratos surgiram para completar a nossa oferta em carta, nomeadamente os vegan e os de peixe. O objetivo foi apresentar alternativas, não descaracterizando a nossa cozinha, sendo fiéis ao conceito gastronómico da marca, refere, em comunicado à imprensa, o chef Rui Martins, diretor gastronómico do Grupo Prumo.

À semelhança do Brasão Aliados, o espaço tem lugar para 90 pessoas. A esplanada possui uma vista panorâmica sobre o Jardim Sá Carneiro.