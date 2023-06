Bolinhos do Jorge reabriu no Porto, agora em Campanhã

Os bolos caseiros de Jorge Santos voltaram a estar disponíveis em permanência. A pastelaria Bolinhos do Jorge reabriu em Campanhã, com doçaria, oficinas e eventos pop-up.

Quatro anos depois de ter deixado o Bonfim, a Bolinhos do Jorge está de regresso à cidade. Desta vez, a pastelaria instalou-se em Campanhã, nas galerias do Edifício Odeon. Num pequeno espaço, com um mural a lembrar uma fatia de bolo, da artista Paula Buschinelli, encontra-se o famoso brownie e outras especialidades caseiras, como o bolo de laranja com ganache de chocolate, o bolo de natas do céu, o bolo Kinder e o guloso sticky toffee pudding, uma receita inglesa com massa à base de manteiga e cobertura de caramelo.

Apesar dos muitos pedidos para voltar a ter uma porta aberta ao público, já que Jorge Santos nunca deixou de trabalhar com encomendas, não estava nos planos do pasteleiro dar esse passo. Mas depois de diversas colaborações e eventos pop-up que fez em pastelarias e padarias, começou a ponderar a hipótese, admitindo precisar do contacto com o público.

Para gáudio dos seus antigos clientes, a Bolinhos do Jorge reabriu em abril, com foco total nos bolos de base tradicional, com farinha de trigo, ovos, manteiga ou óleo. “É aquilo que eu gosto de fazer e é o pilar da marca”, refere Jorge, que preza a manualidade do processo, tanto que prefere as varas à batedeira elétrica para produzir o brownie e as massas mais leves, de forma a sentir o seu ponto.

Seguindo este compromisso de qualidade, Jorge não usa aditivos, como corantes ou aromas. O extrato de baunilha que utiliza é caseiro e não poupa na manteiga para dar forma ao brownie de interior húmido. As únicas exceções são abertas para os chocolates de marca, caso da Nutella ou do Kinder, que não conseguiria replicar.

Para além dos bolos, a vitrina também costuma apresentar queijadinhas, cookies, rolinhos de canela e scones, doces complementados com torradas de pão de fermentação lenta, produtos à base de café e kombucha da vizinha Aquela Kombucha. Ao domingo, a loja abre-se para oficinas e pop-ups de amigos da Bolinhos do Jorge.