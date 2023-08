Arcádia: uma casa portuense refrescada e em expansão

A Arcádia, empresa familiar portuense nascida em 1933 e famosa sobretudo pelos chocolates, tem apostado nos gelados artesanais, presentes em cada vez mais lojas, país fora. Neste verão, existe um sabor novo nas montras: pistacho.

Há meia dúzia de anos, a Arcádia adicionou os gelados artesanais ao seu catálogo, recorrendo à consultoria do mestre gelateiro italiano Gianfausto Pellegrinetti. Desde então, aquela empresa familiar portuense, fundada em 1933 e conhecida sobretudo pelos chocolates, tem aumentado a produção de gelados e o número de lojas com essa oferta mais alargada disponível.

Presentemente, os gelados podem ser encontrados em 26 dos mais de 40 espaços que a Arcádia tem pelo país – incluindo a loja da Avenida da Igreja, em Lisboa, inaugurada em julho, e a que acaba de chegar à Rua de Brito Capelo, em Matosinhos. No Porto, estão à venda, por exemplo, na loja da Foz, onde nos sentamos à mesa com o administrador Francisco Bastos, a quarta geração da família à frente do negócio. Diante de nós, um gelado de pistacho, o sabor mais recente, estreado neste verão. “O meu pai gosta muito de gelado de pistacho e queria que a Arcádia fizesse um muito bom”, conta Francisco, aludindo a João Bastos.

O gelado de pistacho, que tem uma base de chocolate branco, pode ser saboreado na hora, em cone ou em copo, ou levado para casa. Com exceção dos gelados para takeaway, todos são servidos com uma língua de gato, em chocolate negro ou de leite. Em cada loja, escolhe-se entre seis ou oito sabores diferentes, procurando equilibrar clássicos como morango e baunilha com outros mais diferenciadores, caso do de chocolate branco e avelã.

Os gelados são incorporados, igualmente, noutras propostas, como crepes, waffles ou iced coffees. A propósito, o iced coffee de ovos-moles está entre as novidades de verão, assim como os macarons de pistacho, mirtilo e ananás, que tornam a vitrina ainda mais colorida.

Um clássico Chocolate em modo verão

Um clássico cai sempre bem, e aqui destaca-se o gelado de chocolate Arcádia, que existe desde 2017 e é bastante popular, segundo Francisco Bastos. Pode ser saboreado a solo ou inserido na taça “Casa do Chocolate”, que combina esse gelado com crumble de bolachas de chocolate, topping de chocolate, callets de chocolate e chantili.