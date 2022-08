Açores e região Oeste recebem eventos gastronómicos da The Art of Tasting Portugal

“Saborear São Miguel”, “Vindimas com história(s)” e “Sabores do Oeste” são as propostas do The Art of Tasting Portugal para 20 de agosto, 3 e 10 de setembro, respetivamente.

O The Art of Tasting Portugal, plataforma de promoção da gastronomia nacional, preparou uma viagem pelo país com três eventos. O primeiro decorre a 20 de agosto e terá como cenário a Ilha de São Miguel, Açores. A experiência inicia-se com um passeio de barco ao pôr-do-sol e termina com o chef Cláudio Pontes a preparar um jantar com um menu baseado em produtos da região. O destaque vai para o peixe fresco, acompanhado por vinhos dos Açores. A experiência “Saborear São Miguel”, limitada a 14 lugares, decorrerá entre as 18h e as 22h e tem um custo de 229 euros por pessoa. De referir que a realização está dependente do estado do mar e das condições climatéricas.

O Arquipélago dos Açores é também o cenário da segunda experiência: “Vindimas com história(s)”, a decorrer no dia 3 de setembro. Esta terá lugar na vinha do Pico, classificada pela UNESCO como Património da Humanidade, e quer dar a conhecer as tradições da arte de vindimar nestas vinhas atlânticas. Os participantes receberão um kit com o material necessário à vindima no Lagido da Criação Velha, seguindo-se a apanha da uva. Após uma pausa para almoço em formato piquenique, os visitantes terão a oportunidade de assistir ao controlo de qualidade das uvas na adega e de fazer uma visita guiada com o enólogo. A experiência termina com uma prova comentada, seguida de um jantar preparado por um chef local, com produtos dos Açores e harmonizado com vinhos do Pico. O evento, limitado a 25 lugares, decorrerá entre as 9h e as 16h e custa 199 euros por pessoa.

Para o dia 10 de setembro, o The Art of Tasting Portugal preparou uma viagem até à região do Oeste, onde o bacalhau e o vinho serão os protagonistas. A decorrer entre as 16h e as 22h, e limitada a 50 lugares, a experiência “Sabores do Oeste” une o bacalhau de cura nacional, da marca Riberalves, aos vinhos de influência atlântica da Adega Mãe, da região de Lisboa.

Os participantes podem percorrer os vários espaços da adega durante a tarde, onde estarão disponíveis diversas atividades, e fazer uma prova sensorial. Todas as harmonizações serão comentadas pelo enólogo e pelo chef presentes na experiência. Durante esta viagem, os participantes poderão ainda conhecer o processo vínico numa visita acompanhada por um dos responsáveis do enoturismo e ainda descobrir mais sobre o mundo do bacalhau. Esta experiência, com o custo de 85 euros por pessoa, termina com um jantar onde o bacalhau terá destaque.

Os interessados podem fazer as reservas através do endereço de correio eletrónico [email protected]l.com.