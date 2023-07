Restaurantes gourmet: esta é a nossa escolha

Para honrar o momento especial que é estar na companhia de quem mais gosta, opte por um restaurante gourmet. Não se deixe enganar pelo nome, o luxo de desfrutar de uma refeição com os seus pode ser mais acessível do que aquilo que esperava.

Desfrutar da companhia dos amigos e da família pode tornar-se difícil com tudo o resto que se passa à nossa volta e, por isso, quando temos oportunidade para tal, queremos fazer desse momento especial. Quando escolhemos a nossa casa para ser o espaço de convívio, temos por hábito comprar uma garrafa de vinho mais cara e ir buscar aquele serviço de loiça que já passou por várias gerações. Se optar por um restaurante, este deve ser digno da ocasião. Em ambos os casos, há algo em comum: a felicidade de estar reunido à volta da mesa.

Para estas ocasiões, existem os restaurantes gourmet. O nome pode levá-lo a pensar que são completamente inacessíveis, mas desengane-se porque não é o caso.

Faina

No Faina, situado no renovado edifício da antiga fábrica de conservas de peixe na zona ribeirinha de Portimão, o peixe é o rei, como o nome pode dar a entender. Os proprietários, Emídio e Ana Freire, naturais de Angola, não tiveram dúvidas na hora de escolher o espaço que ia ser a casa do seu negócio, que tem a esplanada com vista para as embarcações como estrela. Acompanhada por música ao vivo, a comida servida no Faina pede que vamos com tempo (apesar de, durante a semana, existir um menu executivo de almoço por 15 euros). Só assim será possível desfrutar de iguarias como croquetes de vitela com mostarda, rissóis de berbigão, ou o Sandokan, três camarões-tigre grelhados na chapa, servidos com batata frita e molho. Para quem não faz questão de comer carne ou peixe também há lugar, com o à brás de legumes e o hambúrguer de quinoa e kale. Se não quiser sair sem adoçar o palato, aconselhamo-lo a optar pela mousse de chocolate com nougat de amendoim, tomilho e malagueta, ex-líbris da casa.

Contacto: +351 282 461 163

Morada: Rua D. Carlos I Zona Ribeirinha, 8500-607 Portimão, Portugal

O Faina, o Imanol e o Caralhau são alguns dos restaurantes gourmet que pode visitar no Algarve, em Lisboa e no Porto, respetivamente.

Imanol





Se subir até à capital, vai encontrar o Imanol, uma marca espanhola, criada pelo basco Aitor Ansonera que, no país de origem, conta com seis estabelecimentos. O restaurante chegou a Lisboa há cinco anos e situa-se no terraço do piso Gourmet do El Corte Inglés. Como seria de esperar, quem ali vai fá-lo para desfrutar de uma cozinha mediterrânica, com muitas tapas, pintxos e grelhados na brasa. Os ovos rotos com presunto ibérico fazem também parte da ementa, assim como as tiras de calamares fritas e o campeão das tapas, pão com uma pasta de caranguejo com maionese, ovo e camarão. Para acompanhar os petiscos, quere-se uma cerveja mais leve como a Mahou, mas se quiser optar por pratos como arroz negro com camarão ou novilho maturado, o melhor é escolher uma mais encorpada como a Alhambra.

Contacto: +351 914 177 929

Morada: Gourmet Experience, Corte Inglès, Av. António Augusto Aguiar, 31, piso 7, 1069-413 Lisboa

Caralhau

Já no Porto, e também ideal para ocasiões especiais, está o Caralhau. Não ache que o nome tem por origem um qualquer trocadilho deselegante porque a verdade é que é apenas uma alusão ao produto que vende – caras de bacalhau. Como seria de esperar, o bacalhau fresco cozinhado a baixa temperatura é o prato principal, mas a ementa não se fica por aí. Além dos ovos rotos e do tártaro, pode desfrutar desta iguaria de forma mais original, como nos crocantes, na versão à Bulhão Pato ou até em risoto.

Contacto: +351 968 730 519

Morada: Praça dos Poveiros, 114, 4000-393 Porto