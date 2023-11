O destino de inverno perfeito está no coração dos Pirenéus

Adrenalina na neve, experiências à luz das velas, aldeias encantadas e diversão. Em Andorra, as possibilidades são imensas e estão à sua espera.

Enquanto o verão pede que nos façamos à estrada, o inverno faz-nos substituir as saídas pelas maratonas no sofá. Mas há bons motivos para abandonar o conforto do lar nos meses frios. Encaixada entre Espanha e França, bem no centro dos Pirenéus, Andorra é uma autêntica terra de encantos. Reza a lenda que foi fundada por Carlos Magno, mas entre a realidade e a ficção está um território com muito para oferecer.

Se quiser aproveitar as baixas temperaturas ao máximo, Andorra dá-lhe todas as possibilidades para praticar desportos ao ar livre. Neste principado, existe um complexo com mais de 300 quilómetros destinados à prática de ski, o Grandvalira Resorts Andorra , que engloba os resorts Ordino Arcalís, Pal Arinsal e Grandvalira.

Este último, com mais de 200 quilómetros, é o maior resort de ski dos Pirenéus e do sul da Europa e oferece várias experiências na neve, entre excursões de snowshoe, – sapatos especiais que distribuem o peso corporal por uma área maior – viagens em snowmobiles, construir igloos, fazer skimo – escalada de montanha com ski – e andar num trenó puxado por cães.

Entre outras modalidades que pode praticar na neve em Andorra, destaca-se o freeride, uma forma de ski praticada na natureza, sem um percurso marcado. Os mais corajosos são convidados a entrar num helicóptero para observarem a magnífica paisagem montanhosa e, quiçá, fazer heliskiing – basta ter bravura e experiência suficientes para ser deixado no topo de uma montanha e conseguir descê-la de ski.

Jantar ao luar e acordar no meio da neve

Intrigado? Pois fique a saber que tudo isso é possível em Andorra. As noites no principado nunca são aborrecidas e nem o frio é desculpa para ficar em casa. Para chegar aos melhores restaurantes, tem de calçar os sapatos de neve e ter os skis a postos, o que só lhe dará ainda mais apetite para provar deliciosas refeições, feitas a partir de produtos frescos e locais.

Falamos, por exemplo, dos vinhos, – cujo sabor único advém das condições, também elas extraordinárias, em que as vinhas crescem – da charcutaria, do mel natural e das compotas e marmeladas. Pode provar tudo isto e muito mais no l’Ovella Negra, no Borda de la Coma, no Borda Sorteny, no Vodka Bar de Grandvalira e no l’Abarset – os restaurantes mais acolhedores e rústicos de Andorra.

Depois de uma bela refeição, o que mais apetece é uma noite bem dormida. Mas, tal como tudo o que vai viver em Andorra, adormecer será uma experiência especial. Pode pernoitar em bordas – casas tradicionais de Andorra no meio da neve – ou em rústicas cabanas de madeira na floresta. Mas se quer acordar com uma vista panorâmica sobre as montanhas, nada melhor do que o Domo Lodge, em Grau Roig, alojamento a 2.000 metros de altitude. Existe ainda a possibilidade de ir para um dos mais de 20 “refúgios” espalhados pelas montanhas.

Cuidar do corpo e da mente

Assim que o sol nasce, está na hora de se pôr ao caminho e conhecer o lado mais encantado de Andorra. Um pouco por todo o país existem aldeias e vilas históricas que parecem saídas dos contos de fadas, como a medieval Auvinyà e a românica Pal. Em La Cortinada, irá duvidar se está mesmo numa vila real ou a viver dentro de um postal natalício, enquanto Santa Coloma lhe ensinará como o passado e o futuro podem coexistir em total harmonia.

Reconhecida pela Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas como melhor vila turística e parte de uma Reserva da Biosfera da UNESCO, Ordino é um dos locais mais icónicos de Andorra, com edifícios pitorescos, telhados cobertos de neve e um cenário de montanha de cortar a respiração. Por fim, não abandone o principado sem admirar a magnífica vista a partir do miradouro Roc del Quer, em Canillo.

Andorra convida-o a desligar e a reconectar-se consigo mesmo. Neste país encontrará várias oportunidades para cuidar do corpo e da mente. No meio da floresta, dedique-se ao Shirim yoku, isto é, a uma imersão total no verde da floresta, respirando o ar gelado da montanha e deixando-o fortalecer-lhe o sistema imunitário. E tendo ainda as árvores e a neve como companheiras, aproveite fazer caminhadas que não só lhe fortalecerão os músculos como lhe permitirão participar em workshops informativos acerca da flora e fauna que vai encontrar ao longo do percurso.

A sua jornada de wellbeing continua com o Som bosc, um percurso com várias paragens onde poderá conectar-se com o seu interior e com a natureza que o rodeia. Yoga, mindfullness, meditação e workshops sobre saúde são outras atividades à sua disposição durante a sua visita.

E por falar em saúde, a associação Andorra Health Destination oferece-lhe um vasto conjunto de experiências para cuidar de si, como terapias holísticas e medicina regenerativa. Também existe vários centros de spa e termas onde poderá relaxar depois de dias de passeio e de exercício físico no meio da neve.

Diversão garantida

Depois de atingir o nirvana, está preparado para sentir toda a excentricidade de Andorra no UNNIC. Este enorme complexo tem o seu próprio casino, o Gran Casino Andorra, com slot machines, mesas de jogo, uma área VIP e um bar de desporto onde pode não só ver jogos como apostar.

Ainda dentro do UNNIC, vai encontrar dois pisos inteiramente dedicados a música ao vivo e o último piso, onde se pode provar a haute cuisine do chef Nazario Cano. Já nas ruas da cidade, pode aproveitar para comprar uma lembrança para os que ficaram em casa e, claro, várias para si. Este é um destino muito escolhido por turistas e não só para fazer compras graças às marcas de moda e beleza de prestígio e a toda a nova tecnologia que aqui se encontram.