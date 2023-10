O desenvolvimento das apostas desportivas em Portugal

Qual é o cenário atual das apostas desportivas online e porque é que estão a aumentar no país? Esta análise global tem as respostas.

Portugal sempre foi um país de fanáticos do desporto. Contudo, foi só a partir de 2015 que os portugueses passaram a ter acesso a sites e aplicações de apostas desportivas licenciados por uma entidade oficial.

Com a promulgação da primeira lei do jogo online, o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) passou a ser responsável por tutelar toda a atividade de jogo em território nacional. Desde então, verificaram-se mudanças notáveis no desenvolvimento das apostas desportivas em Portugal a todos os níveis, desde a adesão de jogadores até à atribuição de novas licenças de jogo. Neste artigo, vamos olhar para as principais tendências que marcaram e vão continuar a marcar este desenvolvimento.

Apostas desportivas em Portugal: o que dizem os números?

No site oficial da SRIJ são publicados trimestralmente relatórios estatísticos relativamente à atividade de jogo online em Portugal. O primeiro relatório relativo às apostas desportivas online foi publicado em 2017, numa altura em que existiam apenas quatro entidades autorizadas em território nacional a operar, com um total de seis licenças. Em 2023, o número de entidades exploradoras subiu drasticamente para 16, com um total de 28 licenças.

A Betano casa de apostas é uma das entidades licenciadas pela SRIJ, com uma licença para “apostas desportivas à cota” emitida a 8 de abril de 2019. Juntamente com outros serviços, a Betano contribuiu para a radical transformação que se verificou ao nível da adesão dos portugueses ao jogo online nos últimos seis anos. Estas são algumas das principais mudanças verificadas a nível global:

A receita bruta trimestral dos jogos de sorte online passou de 24,1 milhões no terceiro trimestre de 2016 para 85,7 milhões no primeiro trimestre de 2023.

no terceiro trimestre de 2016 para no primeiro trimestre de 2023. O número de jogadores portugueses registados em sites de apostas desportivas e jogos de sorte passou de cerca de 500.000 no primeiro trimestre de 2017 para mais de 3,6 milhões no primeiro trimestre de 2023.

no primeiro trimestre de 2017 para no primeiro trimestre de 2023. O número de jogadores autoexcluídos de sites de apostas passou de 4,3 mil no primeiro trimestre de 2017 para 15,8 mil no primeiro trimestre de 2023.

Como os números indicam, o setor das apostas desportivas online em Portugal tem dado sinais de crescimento claro desde 2015. O número de licenças emitidas mais do que quadruplicou, o número de jogadores registados ultrapassou os 3,6 milhões e os valores de receita bruta obtidos pelas entidades licenciadas situam-se quase sempre acima dos 70 milhões de euros.

Infelizmente, os casos de autoexclusão (em que os jogadores optam por se excluir voluntariamente de um site de apostas desportivas ou casino) também aumentaram exponencialmente.

Quais são as causas do crescimento das apostas desportivas online em Portugal?

O crescimento do setor das apostas desportivas em Portugal é evidente, mas quais são as causas por detrás deste fenómeno?

Estas são algumas das justificações prováveis:

A promulgação da primeira lei do jogo online ajudou a criar um ambiente mais seguro para os jogadores, contribuindo para uma maior adesão às marcas licenciadas.

A emissão de licenças de jogo oficiais fez com que as entidades exploradoras passassem a estar mais ativas do ponto de vista da promoção e publicidade, abrangendo canais de comunicação que vão para além da internet (como patrocínios a clubes de futebol ou anúncios televisivos).

O período pandémico forçou muitos portugueses a procurar novas formas de entretenimento, contribuindo inadvertidamente para a popularização das apostas desportivas online.

O número de famílias portuguesas com acesso à internet tem aumentado de forma regular ao longo da última década e atingiu os 88,2% em 2022.

Outras causas possíveis incluem o fascínio particular dos portugueses pelo desporto, a valorização constante de modalidades como o futebol em território nacional (promovidos extensivamente pela imprensa), ou o aumento da literacia digital entre novas gerações.

Apostas desportivas em Portugal: o cenário atual

Em Portugal, as apostas desportivas online representam mais de 40% de todo o rendimento bruto obtido por sites e aplicações de jogos de sorte. Entre todas as modalidades, o futebol (com mais de 190 mil praticantes) apresenta-se claramente como a favorita, reunindo 70,6% de todas as apostas. O ténis, sendo a segunda modalidade mais popular, contabilizou apenas 13,4% das apostas no primeiro trimestre de 2023.

A maioria das pessoas que joga em sites de apostas desportivas tem entre 25 e 34 anos, mas os mais jovens (na faixa etária dos 18 aos 24 anos) representam uns significativos 23,4% de todos os jogadores registados. Em sentido contrário, apenas 1,5% dos jogadores registados tem mais de 65 anos.

A regulação e tributação da SRIJ contribuiu para que o setor das apostas desportivas e jogos online em Portugal se tornasse mais seguro do que nunca

Ao nível da segurança digital, a SRIJ já emitiu mais de mil notificações de encerramento, 1.400 ordens de bloqueio de ISP, 24 participações ao Ministério Público e 630 bloqueios de vídeos publicitários não autorizados.

A regulação e tributação da SRIJ contribuiu para que o setor das apostas desportivas e jogos online em Portugal se tornasse mais seguro do que nunca, fomentando o jogo responsável e mitigando potenciais problemas associados a comportamentos de risco online.