Harmonização de cerveja. Estas são as combinações perfeitas

É um exercício que põe à prova as suas capacidades gastronómicas, mas também as de chefs de mais de 50 restaurantes de norte a sul do país, incluindo as ilhas. Porque a cerveja também tem lugar à mesa.

Quando pensamos em harmonização, o nosso cérebro é rápido a visualizar pratos de autor com um bom copo de vinho ao lado. No entanto, 2023 pode ser o ano em que contraria os seus primeiros pensamentos e descobre que há na cerveja uma ótima parceira de harmonização.

O desafio está a ser lançado pela Estrella Damm a chefs de mais de 50 restaurantes nacionais, que apresentam um menu de quatro pratos, da sua autoria, e que, acompanhados por uma cerveja, dão origem a uma experiência inesquecível. O resultado deste “Chefs à Prova” pode ser descoberto entre 1 e 28 de fevereiro à mesa.

São quatro as cervejas que servem de inspiração aos especialistas: a clássica Estrella Damm, a extravagante Inedit Damm, a tradicional Bock Damm e a encorpada Voll-Damm. Cada uma delas casa perfeitamente com diferentes sabores, uma prova que é não só para os chefs, mas também para si.

Na Estrella Damm podemos encontrar uma tradicional lager, com maltes de variedades puras e, no mínimo, três semanas de fermentação e armazenamento. A receita ainda é a original, criada em 1876, com ingredientes 100% naturais. Quando apreciada, traz a esse momento um sabor fresco, com acidez viva e um final mais amargo e duradouro. No evento, os chefs trazem propostas mais sóbrias, para que brilhe a cerveja.

A Inedit pode ser considerada uma obra de arte da mestria cervejeira, tendo sido pensada pelo chef Ferran Adriá para ser a primeira cerveja para acompanhar qualquer prato da gastronomia atual. Feita com malte e trigo, são-lhe juntadas várias especiarias como coentro e alcaçuz, para criar uma bebida intensa e complexa, com notas frutadas, cremosas, suave e versátil. Nesta prova, os chefs apostam em pratos complexos, pensados à medida para a cerveja.

A Bock Damm é a cerveja preta do conjunto, que se destaca pelos seus aromas e sabor torrados, com notas de café, caramelo e mel. Estes sabores são trazidos pelo malte caramelo, pelo malte torrado e pelo malte Pilsen, ou seja, é uma cerveja triplo malte encorpada e complexa. Pede, portanto, combinações com personalidade, destacando-se os pratos regionais.

Cheia e completa é também a Voll-Damm, uma vez que é feita com uma quantidade dupla de malte para mais sabor e mais corpo. Juntam-se também os lúpulos amargos e aromáticos, tudo 100% natural e cuidadosamente selecionado na origem. O sabor inicial na boca é cheio e com muita personalidade, terminando numa sensação intensa e refrescante. Os chefs desta iniciativa apostam em pratos mais aromáticos, com foco para os pratos mais experimentais.