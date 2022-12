Vinho português inaugura coleção de luxo “do outro mundo”

Criado por Cláudio Martins, o projeto Wines From Another World arrancou com um vinho português. Os planetas do Sistema Solar dão nome aos nove produtos desta coleção de excelência.

São várias as regiões do mundo que vão integrar a luxuosa lista da coleção Vinhos do Outro Mundo. Cláudio Martins, consultor de vinho no segmento de luxo, quis começar esta viagem planetária por Portugal. Foi durante Villa d’Este Wine Symposium, nas margens do Lago Como, Itália, que a ideia começou a surgir. “Estive neste evento em participam grandes colecionadores de vinhos de todo o mundo e com muita pena minha, praticamente nenhum vinho português estava presente”, lembra.

Em 2019, o mesmo evento foi dedicado aos “fine wines” portugueses e Cláudio levou alguns produtores de “grandes vinhos”, entre eles Luís Pato, Dick Niepoort ou Pedro Ribeiro, proprietário e enólogo da Herdade do Rocim. “Fiz uma palestra acerca do potencial que Portugal tem nesta área. Falei com o Pedro e desafiei-o para este grande projeto, porque queria que arrancasse com um vinho português.

“Disse logo que sim, foi muito fácil”, recorda Pedro Ribeiro, criador do Jupiter, que saiu para o mercado em 2021. As 800 garrafas, a 1000 euros cada, esgotaram em duas semanas. Recentemente, foi apresentado o segundo “planeta”, Uranus, do produtor Terroir al Límit, da região de Priorat, na Catalunha, por 1700 euros.

Para integrar esta coleção, Cláudio Martins procura “acima de tudo muita qualidade, mas também uma grande história, não só do vinho mas também do produtor, e uma comunicação muito bem feita”, diz. E o Jupiter tem tudo isso, até porque é um vinho irrepetível, quase fruto do acaso. Conta Pedro à “Evasões” que, em 2015, a decidiu adquirir uma pequena vinha só pelo facto de estar muito perto da Herdade do Rocim (entre Cuba e a Vidigueira, no Baixo Alentejo). “Comprámos a uma senhora chamada Micaela e não tínhamos nenhuma expectativa, mas sabíamos que a vinha era muito velha, com quase 80 anos. Na época das vindimas, o nosso caseiro Pedro ligou-me a dizer ‘lembra-se que comprou uma vinha?… Olhe que deu uvas. O que faço a isto? Apanhe e encha três talhas”, respondi”.

O caseiro encheu-as de forma aleatória, até porque a vinha tinha várias castas misturadas, que não estavam identificadas, e não tomou nota do que lá pôs. Foi quando o enólogo estava a decidir os lotes para o vinho de talha que produz anualmente, que se deparou com uma talha “especial, com muita qualidade”. Era uma das três. “Tinha tudo o que eu gosto num grande vinho, muita elegância”, conta. “A minha única responsabilidade, que não deixa de ser importante, foi dizer ‘aqui ninguém mexe’”.

No início, Pedro não sabia o que fazer com aquele vinho, apenas retirou as massas e fechou a talha. Quatro anos depois, foi este vinho que sugeriu ao Cláudio Martins. No final de dezembro, engarrafamos e queríamos lançá-lo em meados de 2020, mas aconteceu a pandemia e adiámos. Acabou por sair em junho de 2021. “Ainda bem que adiámos, porque o vinho ganhou amplitude e complexidade naquele ano e meio de garrafa”, diz. O segundo vinho, também produzido a partir de vinhas velhas, chega ao mercado agora por altura do Natal. Serão 500 garrafas de 0,75l a 1700 euros e outras de grandes formatos.

O próximo vai sair para o ano e até 2026 ou 2027 estará a coleção completa. “Os planetas já estão todos alinhados. Alguns dos vinhos ainda não estão produzidos, mas já temos todos os parceiros”, conta, sem querer revelar mais pormenores. Certo é que a lista vai começar como terminou, com um vinho português. “Nós queremos posicionar-nos perante regiões como Bordéus ou Champagne e fazer com que lá fora o nosso vinho seja olhado com outros olhos”, remata o empresário.

WINES FROM ANOTHER WORLD

Lançados:

Jupiter, Herdade do Rocim (enólogo Pedro Ribeiro)- Alentejo (Portugal)

Uranus, Terroir al Límit – Priorat (enólogos Dominik Huber & Tatjana Peceric) (Catalunha, Espanha)

Regiões dos futuros Vinhos do Outro Mundo

Mosel (Alemanha)

Champagne (França)

Bordéus (França)

Napa Valley (Califórnia, EUA)

Kakheti (Geórgia)

Toscana (Itália)

(o último será um fortificado português)

www.winesfromanotherworld.com