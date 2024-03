Vinhos da Vidigueira e do Mundo para conhecer num festival no Alentejo

Durante três dias, a Vidigueira recebe um salão de vinhos onde estarão presentes vários produtores, maioritariamente alentejanos, e com representações das regiões dos Açores, Douro, Moldávia e Geórgia.

Dias 29, 30 e 31 de março, o evento Vidigueira Vinho, organizado pela autarquia local, integra showcookings, provas e harmonizações de vinhos, tertúlias temáticas, espetáculos musicais e exposição e venda de produtos agroalimentares e de artesanato, e também uma Semana Gastronómica.

Na sexta-feira, o salão abre às 15h. Durante a tarde há provas de vinho do Douro, showcooking com o João Engana, e harmonização de com vinhos espumantes da Vidigueira, com Ricardo Monteiro. No dia seguinte, o showcooking é com o chef Vitor Caos e também se realiza uma masterclass de vinhos açorianos, com Fábio Rocha – C. V. R. Açores.

Domingo, haverá prova de vinhos de talha da Vidigueira, com Teresa Caeiro, provas de vinhos da Moldávia e da Geórgia, por Simion Croitoru. O showcooking neste último dia de evento é com João Mourato.

Paralelamente, haverá música ao vivo, conversas e debates e várias oficinas criativas.

Todas as provas, masterclass e showcookings requerem inscrição prévia no site www.vidigueiravinho.pt. As inscrições são gratuitas e limitadas a apenas 20 lugares. O evento decorre no Pavilhão Multiusos.