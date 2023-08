Vila Verde: vem aí mais um Letra Harvest Fest, com cerveja artesanal e música

O Letra Harvest Fest está de regresso a Vila Verde, no próximo fim de semana, para mais uma edição envolvendo cerveja artesanal, colheita de lúpulo fresco e música. O festival arranca na sexta-feira, estendendo-se até domingo. A entrada é livre.

Provas de cerveja, petiscos locais, concertos e atuações de DJ são algumas das propostas do Letra Harvest Fest, que envolve ainda a colheita de lúpulo, um dos ingredientes principais da cerveja artesanal, seguida de um almoço à beira-rio e de uma experiência de produção daquela bebida. O número de participantes é limitado, devendo os interessados assegurar lugar aqui, por um valor que começa em 30 euros.

O cartaz musical inclui nomes como Cão que Ladra, Silvino Branca e We Rhythm and Blues, sem esquecer o radialista Fernando Alvim, na pele de DJ. Vão estar representados também vários projetos ligados à comida de rua, com propostas que vão dos enchidos minhotos aos sabores madeirenses, sem deixar de fora os pregos e as coxinhas.

O programa, com epicentro na fábrica da Letra, no centro da vila, abrange ainda sessões de cozinha ao vivo, atividades desportivas e mais. Está até garantida a presença dos fundadores daquela marca minhota, que abriu uma quinta Letraria, no mês passado, em Viana do Castelo.