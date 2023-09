Um bar “orgulhosamente cachaceiro” no Porto

Vieram da Bahia para partilhar com a Europa o seu gosto pela cachaça. Em 2019, Maísa e Marcelo abriram a Cachaçaria, na “rua das artes”.

Antes de conhecerem cachaça de qualidade, tanto Marcelo Moschetti como Maísa Tolentino não apreciavam este destilado de cana-de-açúcar. Foi quando Marcelo se tornou amigo de Milton Lima, produtor, divulgador de cachaças e dono do bar Macaúva, no interior de São Paulo, que começou a provar cachaças artesanais (oficialmente, cachaças de alambique).

“Fiquei apaixonado, comecei a visitar alambiques e criei o ‘blogue “‘Da Caninha’”, conta. Isto, enquanto dava aulas de Filosofia na universidade. Foi lá que conheceu Maísa. “Sempre gostei de bebidas destiladas, só que não conhecia cachaça de qualidade. Bebia as industriais e passava mal. Pensava que esta bebida não era para mim. Quando conheci o Marcelo, ele tinha uma coleção em casa e então comecei a conhecer cachaça boa”, admite. Tornou-se a sua “bebida do coração”.





Hoje, além de estar à frente, com Marcelo, da Cachaçaria.Bar, é presidente da Confraria da Cachaça, que se reúne uma vez por mês no espaço. Maísa quer contrariar a ideia errada que as pessoas, tanto em Portugal como no Brasil, têm da cachaça. E quer reabilitar a designação cachaceiro, normalmente associado a problemas de alcoolismo, designando-se como “orgulhosamente cachaceira”.





O bar tem disponíveis cerca de 40 referências de vários estados e envelhecidas em vários tipos de madeira. A degustação, sempre personalizada, por 10 euros, dá direito a três cachaças e a uma autêntica aula sobre o destilado. O bar tem também disponíveis cocktails, como a caipirinha tradicional, caipirinha com café, ou o rabo-de-galo, com vermute. E petiscos brasileiros, como pão de queijo, coxinhas ou caldo de feijão.

Tem também uma galeria de arte, onde expõem artistas brasileiros, e todas as sextas-feiras são noites de Trago e Verso, sessões informais de poesia acompanhadas com as melhores cachaças.