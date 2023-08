Quatro programas de enoturismo celebram 10 anos da adega da Quinta da Chocapalha

Na paisagem vinhateira de Alenquer, nasceu há 10 anos a adega moderna da Quinta da Chocapalha.

O Quinta da Chocapalha está a comemorar os 10 anos da sua “adega de design”, projetada pelo arquiteto João Pedro Serôdio. Para celebrar o número redondo, a quinta propõe quatro programas de enoturismo, com forte componente familiar. A matriarca da família, Alice Tavares da Silva, é, por norma, a anfitriã de serviço. A ela cabe-lhe a responsabilidade de receber os visitantes e apresentar a propriedade, situada a 45 quilómetros a norte de Lisboa.

O “Discovering Chocapalha” inclui uma visita e a prova de três vinhos; já o “Wine lover Chocapalha”, tem uma prova comentada, com um topo de gama da casa e harmonização com charcutaria local, e permite conhecer as vinhas, a adega e a sala das barricas na companhia de um membro da família; o programa “Terroir of Chocapalha” é idêntico ao anterior, ainda que a prova tenha em conta quatro vinhos, incluindo dois topos de gama.

O programa mais completo é “Wine lunch na Quinta de Chocapalha”, em que será possível usufruir as referências da casa à mesa, na companhia de sabores capazes de elevar os vinhos em prova. O almoço inclui entrada, prato principal, sobremesa e café ou chá, e é harmonizado com um total de quatro vinhos. O menu é enviado com antecedência e o almoço é precedido de uma visita guiada à quinta.

PROGRAMAS

“Discovering Chocapalha” – mínimo 4 pessoas – a partir de 28 euros

“Wine lover Chocapalha” – mínimo 2 pessoas – a partir de 40 euros

“Terroir of Chocapalha” – mínimo 2 pessoas – a partir de 50 euros

“Wine lunch na Quinta de Chocapalha” – mínimo 6 pessoas – a partir de 100 euros