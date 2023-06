Porto: LIFT Rooftop, no topo do ViaCatarina, reabre com novidades

Sangrias e cocktails, assim como uma nova decoração, são as principais novidades desta varanda com vista sobre a cidade, no topo do shopping ViaCatarina.

Novidades na carta e na decoração marcam a reabertura do LIFT Rooftop, que já está preparado para receber os dias mais quentes. Esta autêntica varanda sobre a cidade, situada no topo do ViaCatarina Shopping, oferece agora uma variedade de sangrias inspiradas em aromas de fruta, como a La Mexixana (com melancia), a Black Beard (que junta maçã verde e vinho do Porto), a Piña Colada (com licor de coco e ananás).

Entre as novidades da reabertura destacam-se ainda novas propostas de cocktails de criação própria, sob a orientação do bartender Afonso Garcia, como o Freddie Break Free (vodka, Porto, Tawny, bagas e ananás) ou o Miss Winehouse (Tequila, Aperol e toranja).

O brunch, que chegou ao LIFT Rooftop no verão passado, mantém-se na carta aos sábados, entre as 11h00 e as 13h00, com três opções: Street Brunch, que inclui eggburger, mini waffles e bolo do dia, mix de frutas ou iogurte grego com granola, sumo natural ou mimosa, café ou chá, Forest Brunch, em que apenas muda o primeiro prato, que é, neste caso, uma tosta em pão brioche com espinafres, cogumelos salteados, ovo, queijo de Azeitão, nozes e mel. Por fim, a carta contempla o Fresh Brunch em que a única diferença é, novamente, a tosta, já que esta opção chega em pão transmontano (massa-mãe) com rúcula, tomate, salmão fumado e feta.

O espaço, que apostou numa decoração mais vegetal, mantém também os hambúrgueres, as tostas, as sandes e os petiscos, caso dos ovos rotos e das batatas com cheddar e bacon.

À comida junta-se ainda a animação dada por DJs. O programa musical pode ser consultado aqui.