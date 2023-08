O Naperão Rosé da Barcos Wines remete para a tradição minhota

Com um rótulo que remete para as casas portuguesas de antigamente, o Naperão Rosé, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez (Vinhos Verdes) quer mostrar o que há de mais genuíno da região.

É produzido com as três castas tintas principais da região dos Vinhos Verdes, principalmente do Vale do Lima: borraçal, espadeiro e, sobretudo, vinhão. Ao longo dos últimos anos, este vinho tem sido medalhado nos concursos de Vinhos Verdes “e foi já considerado o melhor rosé da região”, conta Bruno Almeida, diretor de marketing e inovação da adega.

Em termos de perfil, “é um clássico Verde, tem algum gás carbónico dissolvido para reforçar a frescura e a particularidade de permitir harmonização fácil”, refere. Com notas “de cereja, framboesa, fruta madura e boa acidez, é um vinho que normalmente aconselhamos para sobremesas não muito doces, com frutos vermelhos e, principalmente, para pratos de marisco”, sugere. Faz parte da coleção Naperão (com várias referências, entres vinhos tranquilos, espumantes e aguardente), cujos rótulos imitam, precisamente, esses tecidos rendilhados tão presentes nas casas portuguesas dos anos 60 e 70.

A ideia foi “apresentar um pouco da portugalidade lá fora”, visto que esta adega, que cumpre seis décadas de existência este ano, tem estado vocacionada para a exportação. “O mercado externo representa 75 a 80 por cento das vendas. O nome Adega de Ponte da Barca e Arcos de Valdevez era difícil de apresentar lá fora, por isso agora tem o nome comercial de Barcos Wines”, explica. LM

Naperão Rosé

Grau alcoólico: 11%

Preço: 5 euros

O PRATO

Amêijoas à Bulhão Pato. O vinho é inspirador de bons momentos à mesa e estas amêijoas irão fazer-lhe justiça. Importante a frescura dos bivalves, que devem ser abertos no calor da sertã e nos quais não se deve utilizar vinho. O alho e os coentros bem picadinhos, envolvendo no calor azeite e manteiga fazem deste prato uma delícia clássica da preferência dos portugueses. FM