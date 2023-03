O 100 Vinhos nasceu no Príncipe Real com provas cegas de vinho

No novo 100 Vinhos, wine room no Príncipe Real, fazem-se provas cegas para que cada pessoa perceba as características que gosta e não gosta nos vários estilos de vinho, “sem pretensões nem snobismos”.

Nasceu na Polónia, mas a ligação a Portugal iniciou-se há largos anos, como destino frequente de férias. Na última vez que veio em descanso, há onze anos, Marek Zalewski acabou por ficar, exercendo de cá as funções de tradutor e intérprete, áreas em que trabalha há duas décadas. A mudança trouxe a oportunidade e vontade de explorar uma “grande paixão” de sempre. “Vivo para comer e beber, toda a minha vida gira em torno disso”, conta Marek, 37 anos. Nos últimos anos, tem aprofundado o conhecimento vínico com livros, formações e um curso na prestigiada Wine & Spirit Education Trust.

No 100 Vinhos, o novo wine room que acaba de abrir no Príncipe Real, coloca esse conhecimento em prática, através de provas cegas que dão a conhecer o perfil e preferência vínica de cada pessoa, de forma clara, lúdica e transversal. “É quase uma sala de estar entre amigos, sem pretensões nem snobismos. Quero que cada pessoa saiba daqui a saber que características lhe dão e não dão prazer nos vários vinhos. E que venham com mente aberta, para que se esqueçam do que acham que gostam no vinho”, revela o proprietário.

Sob reserva, as provas cegas fazem-se a solo ou em duplas, durante entre uma hora a hora e meia e provam-se entre 10 a 15 vinhos (preços desde 149 euros/pax ou 199/duas pax). Na extensa garrafeira, há cerca de uma centena de vinhos premium nacionais e do mundo, numa seleção personalizada ao interesse de cada um. No final, cada pessoa recebe uma ficha com tudo o que provou, outras sugestões, e o seu perfil ideal de tinto e branco. Na prova, há azeitonas verdes para limpar o palato, mas quem quiser tem os petiscos da Well Well ali ao lado, paredes-meias, gerida por uma amiga.

Zalewski assume que a projeção dos vinhos portugueses lá foram tem evoluído nos últimos anos. “Mas é o início da caminhada. Há que arriscar mais e apostar mais no mercado lá fora. Os vinhos portugueses têm tudo para serem reconhecidos como um dos melhores do mundo”, adianta. Por cá, tem um particular apreço por castas como Baga e Jaen, e as regiões do Dão e da Bairrada. “Gostos de vinhos que dançam, que dão vida”, remata.