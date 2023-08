Nortada Beer On the Road regressa a Matosinhos com música, gastronomia e cerveja artesanal

Nortada Beer On the Road fica em Matosinhos até 20 de agosto. (Fotografia: DR) Ana Costa O festival itinerante já chegou à Quinta da Conceição, em Matosinhos. Até 20 de agosto, o evento que celebra a cultura cervejeira em Portugal junta cerveja artesanal, música e gastronomia. Depois da primeira edição em Aveiro, a Cerveja Nortada leva agora a festa a Matosinhos. A segunda edição do festival itinerante Nortada Beer On the Road, que celebra a cultura cervejeira em Portugal, garante “diversão para toda a família”, lê-se em comunicado. Enquanto os adultos podem saborear toda a gama de cervejas artesanais da Nortada, casada com pratos de food trucks “que vão desde o tradicional ao exótico”, os mais pequenos têm à disposição várias atividades, como pinturas faciais, bolinhas de sabão, insufláveis, tapete de brinquedos, jenga e matrecos. Aos jogos infantis junta-se ainda um para graúdos, o tradicional beer pong. A programação musical ao vivo do evento abrange diferentes géneros, desde o rock enérgico ao samba ritmado, passando pelo jazz ou pop. E ainda há magia, dança e malabarismo no cartaz. O festival é de entrada gratuita e a terceira edição está já confirmada para os dias 31 de agosto a 3 de setembro, no Senhor do Padrão, também em Matosinhos. LER MAIS Evasões.pt PARTILHE ESTE ARTIGO