Na Adega da Vidigueira, o Vila dos Gamas homanegeia a casta querida da região

O aroma a fruta tropical e a untuosidade característicos da Antão Vaz, marcam um vinho com história, associado pelo nome ao imaginário dos navegadores portugueses.

Desde a sua fundação, em 1960, a Adega Cooperativa Vidigueira, Cuba e Alvito, tem vindo a fazer um trabalho de proteção das castas autóctones da região, entre as quais sobressai a Antão Vaz, a uva branca mais plantada pelos seus perto de 300 associados. “É uma casta muito amada pelos nossos viticultores”, reconhece Vasco Fernandes, da equipa de enologia. “É uma casta generosa nas produções e bastante resistente às pragas e doenças. E é aqui que mostra todo o seu potencial”, continua.

A Antão Vaz está presente em todos os vinhos brancos produzidos pela adega, e é a protagonista de um monocasta Vila dos Gamas, uma das marcas mais antigas e emblemáticas da Adega da Vidigueira, que acompanhou os mais de 60 anos de história da cooperativa. O nome é uma referência à própria vila, localizada no coração do Alentejo e indelevelmente associada a Vasco da Gama, a quem foi concedido o título de Conde da Vidigueira, em 1519. Desde então, celebra uma profunda relação com o imaginário dos navegadores, sendo conhecida como “a vila dos Gamas”.

Proveniente de solos de xisto e granito, em parcelas muito próximas da Serra do Mendro, com grande amplitude térmica, o Vila dos Gamas Antão Vaz apresenta cor citrina e aroma a fruta tropical, típico da casta, além de leves notas minerais. Na boca, é encorpado e untuoso, e tem uma frescura que lhe confere um final de prova longo e harmonioso.

O prato

Sapateira recheada

Todo o português sabe e gosta de explorar este petisco. O recheio é normalmente composto por uma amálgama que tem por base ovos cozidos picadinhos, picles, mostarda, ketchup, maionese e outros componentes a gosto. A sapateira é cozida, as pinças debulhadas com a ajuda de um martelo próprio, o interior explorado com um garfo longo e estreito e o debulhe tem toada festiva. Este Antão Vaz é marisqueiro e junta-se bem à mesa.

O vinho

Vila dos Gamas Antão Vaz

Grau alcoólico: 14%

Preço: 3,50 euros