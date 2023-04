Lisboa: há novos cocktails no bar Federico (e um deles tem uma bolha de sabão fumada)

O bar do restaurante Federico, no Palácio Ludovice Wine Experience Hotel, lançou uma nova carta com oito cocktails de assinatura que espelham a essência do vinho português.

Espumante, vinho verde, branco, tinto, rosé, moscatel, porto tónico e porto LBV. É este o elenco de vinhos portugueses que o head bartender convocou para nova carta de cocktails do Federico, o bar do Palácio Ludovice Wine Experience Hotel, situado em São Pedro de Alcântara, em Lisboa. “É um conceito entre o tradicional e o moderno”, explica à “Evasões” o profissional com 17 anos de experiência e que antes de assumir o cargo no hotel trabalhou no restaurante Seen, na Avenida da Liberdade.

Os oito novos cocktails são capazes de servir todos os gostos, mas Daniel Palma não hesita em destacar o “refrescante” Here Comes The Wine, à base de vinho verde, sumo de limão, xarope de mel e folhas de manjericão; e o Smells Like Wine Spirit, composto por vinho rosé e uma vistosa bolha de sabão comestível fumada. “Foi um desafio elaborar estas bebidas, porque o vinho é mais difícil de trabalhar em cocktail do que as destiladas”, confessa.





Todas as bebidas foram batizadas com nomes de músicas de bandas intemporais, como os The Beatles ou os Bee Gees, o que, na opinião do responsável, é capaz de suscitar conversas animadas entre os clientes. Mas as novidades do hotel não se ficam pelo bar, com acesso independente do hotel e aberto a não-hóspedes. A carta do restaurante foi também refrescada para combinar com a nova estação primaveril, desta feita pelo chef Ricardo Simões.

Creme vichisoise com cavala curada, ovas de trufa, aipo e maçã; croquetes de leitão com maionese de caril e laranja e mostarda dijon; pregado com puré de aipo e molho fumé de peixe; e magret de pato com chocolate e amêndoa são algumas das novas criações da cozinha do Federico. A componente vínica, sempre presente no hotel, inclui, de resto, provas diárias ao final da tarde (sob marcação), provas semanais com produtores, menus de harmonização, visitas ao Instituto do Vinho do Porto e tratamentos de vinoterapia no boutique spa da marca Caudalie.