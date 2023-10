Harvest Wine Festival convida a descobrir novos produtores de vinhos

Novos produtores, mas também novas colheitas, provas comentadas, expositores de produtos regionais, petiscos e música dão forma ao programa de mais uma edição do Vinhos a Descobrir - Harvest Wine Festival, a decorrer nos dias 21 e 22 de outubro.

Dois dias dedicados a descobrir novas colheitas e pequenos e médios produtores portugueses acabados de chegar ao mercado é a proposta do Vinhos a Descobrir – Harvest Wine Festival. A quinta edição do evento acontece na Alfândega do Porto, nos dias 21 e 22 de outubro. Os bilhetes, a 11 euros até dia 20 de outubro, incluem provas de vinhos, bem como duas senhas para descontar um euro em compras de garrafas (superiores a 10 euros). Garrafas essas que poderão ser guardada no bengaleiro de vinhos, para que os visitantes não tenham de as carregar durante o evento.

Para esta edição está prevista a presença de 50 produtores – alguns estreantes, como o Eptus, Cão Vadio Winery e Quinta Fonte da Pipa -, e cerca de 490 referências vínicas, muitos delas medalhadas, em concursos nacionais e internacionais, de insígnias como Rapazotes, Restrito, Tongobriga, Quinta do Cume, ValleyCo, Bago de Ouro, Quinta de Corriças, Casa de Compostela, Quinta do Zimbro e Encantos da Quinta, entre outros.

Durante os dois dias de festival haverá provas comentadas por Paulo Pimenta, uma exposição de produtos gourmet e regionais, e uma área de gastronomia com expositores de petiscos e tapas, de onde se destaca o presunto com cura de 24 meses, queijo serrano, cachaço de porco cozinhado a baixa temperatura, salgadinhos, chocolate artesanal e bolos. O DJ Tatá Pimental dará música aos participantes.

No sábado, 21, as portas do Harvest Wine Festival abrem-se às 12h30 e encerram às 20h30. No dia seguinte, a visita faz-se entre as 12h e as 19h30.