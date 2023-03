Há um pedaço de mundo no Gito, o novo bar portuense de vinhos naturais

O mais recente bar de vinhos naturais da cidade chama-se Gito e é um pequeno lugar na Mártires da Liberdade onde o multifacetado Bruno Gouvêa dá a provar diversas referências europeias. A paixão nasceu em Madrid.

Publicidade, marketing, vídeo, fotografia, eventos, administração – a lista das áreas em que Bruno Gouvêa já trabalhou é longa e foi-lhe útil para abrir o Gito – Natural Wine & Bottleshop, na Rua Mártires da Liberdade. Mas foi no país vizinho, mais concretamente em Madrid, no bar Bendito, instalado no Mercado San Fernando, que o brasileiro natural de Belém do Pará se apaixonou por vinhos naturais, pela surpresa do que vai encontrar na garrafa. “É quase como se ele fosse vivo, é muito bonito”, descreve Bruno, que tinha rumado à capital espanhola para fazer um mestrado de marketing. Por lá ficou até 2021, ano que se mudou para o Porto com a namorada.

Ainda trabalhou num banco digital, mas a insatisfação com a função levou-o, finalmente, a concretizar o sonho de ter um projeto próprio, e há um mês fez crescer a oferta de bares de vinhos naturais na Invicta. Chamou-lhe Gito, um regionalismo da Amazónia que significa “pequeno”, em jeito de homenagem às suas raízes, e encheu as prateleiras com aquilo que gosta.

Há ali vinhos naturais e alguns de baixa intervenção, brancos, tintos, de curtimenta, espumantes e sidras, proveniente de Portugal, Espanha, França, Itália, Áustria, Geórgia e Alemanha. Todos os dias, apresentam-se novas sugestões a copo para provar com pão, azeitonas, queijos e charcutaria e, por vezes, também com grilled cheese, num ambiente leve e despretensioso.