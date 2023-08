Frescura atlântica com o Alma Vitis da Adega São Mamede da Ventosa

O Arinto proveniente de parcelas costeiras confere uma influência marítima ao vinho, uma das referências mais antigas de vinhos regionais de Lisboa.

Em 1956, um grupo de viticultores do concelho de Torres Vedras uniu esforços para criar um projeto cooperativo, longe de imaginar que viria a tornar-se o maior produtor de vinhos do país. Hoje, a Adega Cooperativa de São Mamede da Ventosa trabalha com 450 viticultores, somando uma área de vinha de dois mil hectares, que se traduz numa produção média de 20 milhões de litros ao ano.

Encaixadas entre o mar e a encosta da Serra de Montejunto, numa faixa costeira que se estende para sul até ao concelho de Mafra, as vinhas estão plantadas em solos predominantemente argilo-calcários e conseguem abranger vários tipos de climas e humidade. Nas parcelas mais próximas do mar estão os vinhedos de Arinto, que ali adquirem alguma influência marítima, e na parte mais interior o Fernão Pires, com os seus aromas mais vincados. De um blend em partes iguais destas duas castas nasce o Alma Vitis Branco, lançado há perto de 20 anos. “É uma das marcas mais antigas de vinhos regionais de Lisboa, e das marcas mais antigas da nossa adega”, nota Paulo Rodrigues, responsável comercial da adega.

À cor citrina no copo, nas notas de prova destacam-se “aromas definidos de frutos de caroço e fruto tropical com boa intensidade aromática”, e ainda uma “acidez equilibrada e fina, com final bem estruturado e com volume notório”.

O prato

Canja de conquilhas

Maravilha herdada do barrocal algarvio, local ancestral de encontro à mesa da terra com o mar. As finíssimas e delicadas conquilhas são passadas por um caldo rico de galinha esfiapada, resultando numa fusão exótica de ambos. Serve em prato de sopa e vai-se debicando. Este branco acompanha todas as nuances de sabor e aroma do prato e vai mais além, oferecendo uma degustação ímpar.

O vinho

Alma Vitis branco

Grau alcoólico: 13,50%

Preço: 6 euros