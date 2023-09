Festival Vinho Verde Essência adiado para 22 a 24 de setembro

Depois de ter estado programado para este fim de semana, o evento mudou de data devido às condições atmosféricas. Cartaz de concertos, gastronomia e experiências mantém-se com a participação de Os Azeitonas, GNR, Rui Paula, entre outros. Tudo no Jardim do Museu Soares dos Reis.

Sendo ao ar livre e com numerosas atividades, as previsões de chuva e de vento fortes iriam inviabilizar a iniciativa. Assim, as novas datas do Vinho Verde Essência Festival serão 22 a 24 de setembro.

O cartaz não sofre grandes alterações e mantém os concertos de GNR (dia 22, sexta-feira, 21h30), Os Azeitonas (dia 23, sábado, 21h30) e Roda de Samba Cravo & Canela (dia 24, domingo, 18h00). Os banquetes são liderados pelos chefs Rui Paula (duas estrelas Michelin no restaurante da Casa de Chá da Boa Nova, Leça da Palmeira), Angélica Salvador (restaurante InDiferente, Porto) e Tiago Bonito (a preparar a abertura de dois novos restaurantes na cidade).

Vinho Verde Essência Festival vai reunir 40 produtores da Região Demarcada dos Vinhos Verdes, que apresentarão desde vinhos brancos leves e frescos aos mais complexos, gastronómicos e longevos, nativos de castas como Alvarinho, Loureiro ou Avesso, entre outras. Haverá ainda rosés, tintos e espumantes.

Em funcionamento contínuo no evento, quatro restaurantes propiciam uma oferta diversificada: Habitat (sabores mediterrânicos), Obicá (gastronomia italiana), Tokko (cozinha japonesa) e Sagardi Cozinheiros Bascos (carnes na grelha). Para picar algo mais informal, estarão presentes foodtrucks.

Contos infantis e oficinas de ilustração para crianças, jogos divertidos a pensar na participação de toda a família e sonoridades alternativas com dedo de Dj’s também integram a programação.

Vinho Verde Essência Festival (Art, Wine, Food, Music) é uma organização Essência Company com o patrocínio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes e o apoio da Câmara Municipal do Porto.