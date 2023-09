Festival de cerveja artesanal regressa a Santa Maria da Feira com workshops, música a gastronomia

Quatro anos após a última edição, o Festival da Cerveja Artesanal com Lúpulo Feirense está de volta à cidade, entre os dias 5 e 8 de outubro.



A Quinta do Castelo, com as suas árvores centenárias, será o cenário do próximo Festival da Cerveja Artesanal com Lúpulo Feirense, que regressa a Santa Maria da Feira de 5 a 8 de outubro, quatro anos após a última edição.

Durante os quatro dias de festival, serão apresentadas cervejas artesanais exclusivas, de edição limitada, produzidas com lúpulo fresco cultivado nas margens do rio Cáster. E a complementar a oferta do Lúpulo Feirense, juntam-se ainda menus confecionados pelos estabelecimentos de street food aderentes, a partir de produtos identitários do território, para harmonizar com a cerveja.

O programa será divulgado em breve, e vai contar também workshops de cerveja e gastronomia, música ambiente e uma área infantil.