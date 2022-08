Feira do Vinho do Dão regressa a Nelas (com atividades para toda a família)

Provas de vinhos, sessões de cozinha ao vivo, produtos regionais, artesanato, concertos, passeios, tertúlias, atividades desportivas e culturais compõem a Feira do Vinho do Dão, que se realiza, entre 1 e 4 de setembro, em Nelas, no distrito de Viseu.

Aquela vila, no centro da Região Demarcada dos Vinhos do Dão, acolhe a 31.ª edição do certame, que reúne dezenas de produtores. Na área de exposição, em frente à Câmara Municipal, os visitantes encontram perto de uma centena de stands, com diferentes rótulos, queijo da Serra da Estrela e outros produtos endógenos, bem como artesanato, maquinaria e demais equipamentos afetos ao setor vitivinícola.

O recinto conta também com um espaço de formação e showcooking destinado a provas de vinhos e sessões de cozinha ao vivo, dirigidas a adultos e crianças – estas últimas contam, aliás, com atividades à sua medida, desde pinturas faciais até insufláveis e sessões de contos. Há ainda oficinas ligadas aos sabores da região, do queijo Serra da Estrela ao mel, passando pelo azeite e pelo pão. E uma Praça da Alimentação, que funciona no Mercado Municipal.

O programa – que pode consultado, na íntegra, aqui – inclui seminários centrados no vinho e na região, mas também uma variedade de atividades lúdicas além desse universo, como torneios de futebol, BTT, arruadas ou convívios, sem esquecer a animação de rua, as atuações de DJ e os concertos de diversos estilos musicais, do fado ao jazz. Gisela João e Ana Bacalhau são duas das artistas que sobem ao palco no âmbito da feira.