Douro Wine City: Peso da Régua acolhe mais uma festa do vinho (com entrada grátis)

É já na próxima quinta-feira o arranque do Douro Wine City, que celebra o vinho da região vinícola delimitada mais antiga do mundo. Cerca de uma centena de produtores participa no evento, que se realiza no Auditório Municipal de Peso da Régua e conta com várias atividades. O acesso é livre.



Esta terceira edição da festa, que se estende até domingo, 11 de junho, inclui provas de vinhos, degustações de produtos regionais, conversas (com Manuel Moreira, escanção e crítico de vinhos), sessões de cozinha ao vivo (orientadas por chefs como Hernâni Ermida, Nuno Matos e Luís Américo), concertos e animação itinerante.

O Douro Wine City funciona entre as 16 horas e a meia-noite, exceto no último dia, em que encerra às 22 horas. Os expositores fecham mais cedo, pelas 20 horas (19 horas, no domingo).

O certame, organizado pela Câmara Municipal, com apoio da Essência do Vinho, é mais um pretexto para visitar o Douro, classificado como Património da Humanidade e distinguido como Cidade Europeia do Vinho 2023. Acresce que Peso da Régua é, neste ano, palco privilegiado das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, 10 de junho.