Dia do Vinho do Porto celebra-se com eventos no Porto, Gaia e Régua

Distinções para projetos sustentáveis, uma masterclass e uma festa com música ao vivo e degustações fazem parte das comemorações do Dia do Vinho do Porto, que se estendem pelo mês de setembro.

O Port Wine Day (Dia do Vinho do Porto), celebrado a 10 de setembro, vai distinguir projetos e pessoas que lutam por um “Douro+Sustentável” e alertar para as alterações climáticas que afetam a região. “É essencial destacar e valorizar aqueles que têm contribuído para a proteção do meio ambiente e para a promoção de práticas vitivinícolas responsáveis. A sustentabilidade é mais do que uma tendência, é uma missão educativa que todos devemos abraçar para assegurar o futuro do Douro vinhateiro e das gerações vindouras”, afirmou o presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), Gilberto Igrejas, citado em comunicado.

Promovido pelo IVDP, o Port Wine Day foi instituído em 2014 e, para além de ser uma “celebração da rica herança do vinho do Porto”, também pretende ser, nas últimas edições, um alerta para as questões da sustentabilidade e das alterações climáticas que afetam o Douro vinhateiro.

Foi a 10 de setembro de 1756 que foi criada a Região Demarcada do Douro, através da criação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, pelo Marques de Pombal. E é no dia 10 de setembro que, no Peso da Régua, vão ser entregues distinções nas áreas da enologia, viticultura, enoturismo e revelação, no âmbito do projeto “Douro+Sustentável”, que visa “distinguir projetos e pessoas que desenvolvem a sua atividade privilegiando boas práticas ambientais, protegendo a região e o seu património”. A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, deverá marcar presença na cerimónia, no Teatrinho Reguense.

“É uma prioridade evidenciar a relevância da sustentabilidade e das questões climáticas na produção e comércio dos vinhos da Região Demarcada do Douro em geral e do vinho do Porto em particular. O IVDP está comprometido em liderar estas iniciativas, incentivando práticas ambientalmente responsáveis e promovendo as boas práticas vitivinícolas que respeitem o equilíbrio entre natureza e a tradição”, acrescentou Gilberto Igrejas.

A celebração vai estender-se pelo mês de setembro e, no dia 22, no Porto, realiza-se a ‘masterclass’ “Os Novos Portos Velhos”, que o IVDP diz ser “uma oportunidade para aprimorar conhecimentos e o paladar nas categorias que foram criadas em janeiro de 2022: os brancos 50 anos e os tawny very very old”. O objetivo é, de acordo com o instituto público, mostrar vinhos únicos e raros, fazer uma análise do seu perfil sensorial e, assim, mostrar a inovação e a modernidade no vinho do Porto. Realiza-se pelas 18h no Salão Nobre do IVDP.

“Contrariando o que ainda por teimosia se veicula de ser um vinho direcionado para um público muito específico, o vinho do Porto está em permanente inovação possibilitando uma oferta diversificada aos consumidores, de várias gerações, sendo indiscutivelmente o vinho que continuará a posicionar Portugal nas categorias ‘premium’”, sublinhou o presidente do IVDP.

As celebrações do Port Wine Day culminam a 30 de setembro, com um ‘sunset party’ (festa ao pôr do sol), em Vila Nova de Gaia, durante o qual haverá uma degustação de vinhos da Região Demarcada do Douro, acompanhada de música ao vivo. A iniciativa arranca a partir das 17h no Largo Aljubarrota, no Cais de Gaia.

Pretende-se, de acordo com o IVDP, “revitalizar o vinho do Porto com um conceito jovem e moderno, tornando-o a escolha ideal para uma nova geração de apreciadores de vinho”. Saiba mais sobre as iniciativas do Dia do Vinho do Porto 2023 no site oficial.