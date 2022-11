Dão Capital regressa a Lisboa com duas dezenas de produtores

O mote é dar a conhecer a região e a Rota dos Vinhos do Dão, bem como dar a provar os vinhos propostos pelos 21 produtores participantes.

Esta oitava edição do evento organizado pela Comissão Vitivinícola Regional do Dão (CVR do Dão), a decorrer sábado 26 e domingo 27 de novembro no Mercado da Ribeira, na capital, conta com uma série de provas comentadas por especialistas, além de iguarias da Casa da Ínsua de Penalva do Castelo.

E porque a época mais fria do ano está aí, no primeiro dia da iniciativa, pelas 16 horas, a prova de vinhos é dedicada aos “Brancos de Inverno”, pelas mãos de Rodrigo Costa. No mesmo dia, às 18 horas, Sónia Martins apresenta aos visitantes “Vinhos para a Consoada”.

No domingo, dia 27, às 16 horas, Patrícia Santos dirige a “Grande Prova de Varietais” e duas horas depois João Oliveira comenta a prova “Dão para 31 de Dezembro”.

A entrada no Dão Capital é livre, sendo necessário adquirir um copo para utilizar durante os dois dias, por 10 euros. Decorre entre as 15 e as 21 horas no sábado 26 e até às 20 horas no domingo 27.

Conheça os produtores participantes e outros detalhes aqui.