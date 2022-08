Crítica de Fernando Melo: dez vinhos para celebrar Lisboa

Respondia outrora por Estremadura e muitas outras delimitações vinícolas e na verdade foi em bom tempo que se delimitou a região dos vinhos de Lisboa. Hoje corresponde seguramente à menos conhecida dentre as denominações nacionais de origem. Em pleno verão, sugerimos-lhe a ousadia de se aventurar por caminhos menos usados. Boas provas!



Murgas Bucelas branco 2018 (12,5%)

Murgas

100% Arinto, vinhas de solos calcários. Fermentação 20% em barricas usadas de carvalho francês, restante em inox. Nove meses de estágio nas borras finas, batonnage apenas nos dois meses iniciais. Fresco e complexo em todas as fases da prova, mostra final ligeiramente salino e muito saboroso. Vocação óbvia para a grande mesa de caça e pratos de tradição marisqueira.

Preço: 16,50 euros

Classificação Evasões: 18 valores

Adegamãe Viosinho Lisboa branco 2019 (13,5%)

Adegamãe

100% Viosinho. Solos calcários, a transmitir forte mineralidade aos vinhos, especialmente este, produzido em estreme a partir da casta estruturante das vinhas durienses. Diogo Lopes tem experiência na interpretação e expressão do terroir único da casa. Frescura acentuada, forte equilíbrio e grande longevidade, fazem dele um vinho imperdível.

Preço: 8,50 euros

Classificação Evasões: 18,5 valores

Quinta do Pinto Reserva Arinto Lisboa branco 2018 (13,5%)

Quinta do Pinto

100% Arinto. Fermentação em cuba de cimento. Estágio 12 meses sobre as borras finas. Estágio 12 meses em barricas velhas de carvalho francês. Complexidade notável, destaca-se bem da vezeira combinação cítrica e floral que se encontra em vinhos estremes da casta. Há um trabalho muito fino feito na estrutura com enologia de grande talante. Grande Arinto.

Preço: 26,50 euros

Classificação Evasões: 18 valores

Castelo do Sulco Sauvignon Blanc Lisboa branco 2021 (13%)

Quinta do Gradil

100% Sauvignon Blanc. As vinhas deste produtor têm forte vocação para produzir brancos de grande gabarito, de resto o mar já aqui esteve, regredindo ao longo de séculos mas deixando pegada marítima na forma fóssil e de solos compostos. É um vinho que tem feito uma carreira discreta e que por isso vale bem a descoberta e eleição para a mesa.

Preço: 5 euros

Classificação Evasões: 16,5 valores

Monte Bluna Reserva Lisboa branco 2018 (13%)

Monte Bluna

Arinto e Vital. Vinhas de encosta a 300 metros em Arruda dos Vinhos. A demonstração cabal de que Lisboa é a denominação de origem mais colorida do país. Nesta pérola vinícola encontramos um perfil a um tempo clássico e internacional, em prova cega viajamos livremente pelo Velho Mundo, tal a sua genuinidade. É vinho para guardar por décadas na garrafeira.

Preço: 27 euros

Classificação Evasões: 18,5 valores

Madame Pió Lisboa branco 2020 (15,5%)

Casa Sant’Amaro

Arinto, Sercial e Fernão Pires. Esta marca é ainda recente e já promete um novo standard nos vinhos de Lisboa, o que só por si é sinal de excelência dos terroirs da região. O brilho enológico de Jorge Páscoa sente-se em cada pequeno detalhe, proporcionando ao mesmo tempo um grande prazer à mesa. Vinhas na zona da Merceana.

Preço: 15 euros

Classificação Evasões: 17,5 valores

Quinta Monte d’Oiro Touriga Nacional Lisboa tinto 2019 (13,5%)

José Bento dos Santos

90% Touriga Nacional, cerca de 10% Syrah. Fermentação em inox, extração semelhante a pisa a pé. Estágio 18 meses em barricas de carvalho francês, 30% das quais novas. Notas patrimoniais cítricas e florais, aqui neste terroir específico complementadas por notas terrosas de turfa húmida. Bom exemplo nacional da casta, com expressão feliz.

Preço: 23 euros

Classificação Evasões: 17,5 valores

CH By Chocapalha Lisboa branco 2018 (12,5%)

Soc. Agr. Mimosas

100% Arinto. Fermentação 15 dias a baixa temperatura em barricas de carvalho francês. Estagiou nove meses nas mesmas barricas em contacto com as borras finas com batonnage. O Arinto desta propriedade é sempre inconfundível, com um grupo de amargos muito estável e mineralidade pronunciada. Citrinos e flores surgem sempre nesse cenário.

Preço: 24 euros

Classificação Evasões: 18,5 valores

Quinta das Cerejeiras Grande Reserva Óbidos branco 2019 (13%)

Comp. Agr. Sanguinhal

Chardonnay (50%), Arinto (40%) e Vital (10%). Fermentação da casta Chardonnay 50% em barrica, 50% inox. Restantes castas, fermentação em inox. Jamais faltou inspiração e sabedoria ao enólogo Miguel Móteo, autêntico tesouro humano, um dos guardiões da região no tocante a autenticidade. Vinho notável, apto ao petisco e à cozinha de tacho de base de leguminosas.

Preço: 25 euros

Classificação Evasões: 17,5 valores

Troviscal Grande Reserva Lisboa tinto 2017 (14,5%)

Quinta Cerrado da Porta

Syrah e Touriga Nacional. Estagiou 20 meses em barricas novas e usadas de carvalho francês. Granada profundo, orla carmim, reflexos rubi. Aromas cítricos e balsâmicos, sugestões de esteva. Boca carnuda e equilibrada, a percorrer devagar o palato e a terminar longo com sugestão de especiarias. Prato: feijoada à brasileira.

Preço: 19 euros

Classificação Evasões: 17 valores