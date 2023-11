Crítica: 10 vinhos que mostram criatividade, conhecimento e sabedoria

Está ao rubro o lançamento de novidades no mercado. O movimento telúrico que está em marcha está a ter o efeito fundador de aproximar o consumidor dos produtores com mensagens inovadoras, em todas as frentes. O cunho identitário parece prevalecer sobre a força da indústria, o que pode ser um sinal muito positivo para os amantes da novidade.

De vez em em quando, é bom recordar aos nossos leitores que são os vinhos rececionados para prova que são avaliados e que por isso mesmo é estabelecida uma comunicação que é fundamental, já que cria uma proximidade invulgar e em que acreditamos muito. O repto está bem ativo e corporiza uma parte das tendências do mercado. Nesta edição damos conta justamente desse matizado essencial e orgânico e vem de todos os pontos do país. A região dos Vinhos Verdes pontifica com três vinhos muito diferentes, o que demonstra tratar-se de uma região viva e vibrante. O vinho do Porto tem um vinho notável na nossa seleção, um 30 Anos surpreendente que fica na memória. Bairrada e Beira Interior trazem novas propostas fascinantes. Um Alentejo desinstalado e inquiridor aproxima-se numa abordagem sedutora como é seu apanágio. E dos Açores surge um vinho inesperado, elevando a casta Verdelho a patamares mais elevados. Resultado de muito talento e trabalho que chegam ao consumidor de forma cândida, nesta e em todas as seleções que aqui apresentamos. Boas provas!

Casa de Paços Reserva Especial Verdes branco 2019 (12,5%)

Quinta de Paços

Composto por Arinto, Loureiro e outras castas (vinhas velhas). É a primeira vez que se produz esta referência e marca o 30.º aniversário da sociedade agrícola da casa. É um autêntico manifesto de inovação e modernidade e representa todo um novo patamar de excelência. A um tempo copioso e mineral, grupo de amargos fascinante e muito sabor.

Preço: 18 euros | Classificação Evasões: 18

Quinta de Monforte Loureiro Verdes 2022 (13%)

Quinta de Monforte

Vinha incrustada em Penafiel que mais parece um jardim, tal o primor colocado em cada pormenor. A casta Loureiro ganha aqui expressão invulgar e personalidade marcante. Está ainda um pouco fechado como é natural nos primeiros anos, mas já mostra tipicidade e complexidade graças a uma enologia cuidada. Já dá muito prazer a beber e pede mesa sofisticada.

Preço: 11 euros | Classificação Evasões: 17

Cem anos de silêncio Azal Verdes branco 2022 (12,5%)

Terra Escrita

Produzido em vinha velha da rara e caprichosa casta Azal, o vinho mostra e explora camadas sucessivas de complexidade, tornando cada investida em autêntica descoberta. Tem mais de 80 anos a vinha e está a 450 metros de altitude. Apetece rever tudo o que se sabe sobre vinhas velhas e sobretudo estudar mais a fundo a Azal, de estruturante e rica que é.

Preço: 27 euros | Classificação Evasões: 18,5

Kranemann 30 Anos Tawny Porto (19%)

Kranemann

É uma das categorias de vinho do Porto mais difíceis de concretizar, por estar já longe do estilo frutado direto e por ter de sobressair com êxito de Portos com mais idade pela frescura e vivacidade. Este vinho é genial justamente por conseguir reunir o melhor de dois mundos. Resultado de uma seleção rigorosa de pipas e respetiva combinação harmoniosa.

Preço: 120 euros | Classificação Evasões: 19

Marquês de Marialva Grande Reserva Bairrada tinto 2015 (14,5%)

Ad. Coop. Cantanhede

Porta-estandarte dos vinhos finos produzidos na Adega de Cantanhede, encabeçando um leque invejável de títulos de grande gabarito. Produzido a partir de Touriga Nacional e Baga, estágio longo e aturado em barrica de carvalho francês, apresenta taninos muito finos como estrutura, vestidos por uma acidez belíssima, tornando a prova num exercício imponderável de leveza e equilíbrio.

Preço: 34 euros | Classificação Evasões: 18

Adega 23 Espumante Beira Interior Bruto Natural branco 2020 (12%)

Adega 23

Bolha fina de cordão ligado e persistente, a evocar património floral no nariz, juntamente com notas de pastelaria. Entrada suave na boca, abrindo em força, com alguma rusticidade. Menos elegante na continuidade, mas copioso nas impressões frutadas de maçã e pêssego. Resultado bom amigo da mesa. Termina médio em evocações balsâmicas de esteva.

Preço: 25 euros | Classificação Evasões: 17

Quinta dos Abibes Reserva Bairrada tinto 2018 (13,5%)

Quinta dos Abibes

Produzido a partir de Touriga Nacional e Cabernet Sauvignon em partes iguais, fermentou em inox após leve maceração pelicular. Estágio 12 meses em barricas de carvalho francês, seguido de estágio de seis meses em garrafa. A lógica Baga é aqui substituída pela Cabernet Sauvignon, favorita do produtor. Brilhante a aptidão gourmet, excelente com magret de pato.

Preço: 18 euros | Classificação Evasões: 17,5

Discórdia 10 Anos Duas Colheitas Alentejo branco N/V (13,5%)

Herd. Vale de Évora

Decorreram já dez anos sobre o início de um projeto ambicioso junto a Mértola de produção de vinhos genuínos, expressão directa de um terroir único. O marco é registado com um vinho produzido a partir de um 100% Arinto das colheitas de 2020 e 2021 e o resultado é superior à soma simples das partes. Muita intenção enológica neste vinho de celebração.

Preço: 30 euros | Classificação Evasões: 17

Dona Maria Grande Reserva Alentejo tinto 2018 (14,5%)

Júlio Bastos

Estamos perante o topo de gama deste produtor de Estremoz que nos tem dado muitas alegrias. A Alicante Bouschet pontifica com metade do elenco do lote, assessorado por Petit Verdot, Syrah e Touriga Nacional. Vinho monumental e ao mesmo tempo elegante, perfeito para pratos do repertório clássico, genial para o petisco elaborado.

Preço: 35 euros | Classificação Evasões: 18,5

Incerteza Açores branco 2022 (11%)

Sandro Mendonça

Vinho estreme de Verdelho produzido nos Biscoitos, ilha da Terceira, Açores. Mineralidade eminentemente vulcânica, na qual a casta encontrou expressão plena. Os garimpeiros deste tesouro são Jorge e Pedro Alves, dupla pai e filho de enólogos, e esta é a segunda edição do vinho. Acidez muito bem trabalhada, tensão e foco neste em filão que tudo indica ter muito para explorar.

Preço: 41 euros | Classificação Evasões: 18