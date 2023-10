Cervejas e petiscos com o melhor amigo no HopTrip, em Matosinhos

Desde o primeiro dia, em 2018, que a HopTrip é orgulhosamente pet-friendly. À cadela Spuma, dos proprietários Odair Júnior e Vivianny Caldeira, juntou-se na pandemia a Dublin, filha de Spuma.

Odair Júnior e Vivianny Caldeira são brasileiros do interior de São Paulo, mas foi em Portugal que decidiram assentar e abrir um bar dedicado às cervejas artesanais. Antes, o casal tinha vivido na Irlanda, promovendo ainda mais o gosto pela cerveja.

Em apenas cinco meses, montaram em Matosinhos o HopTrip, que cumpriu cinco anos em festa no passado mês de julho. A cadela da dupla, Spuma, foi desde o primeiro momento um dos atrativos da casa. Recentemente, a família cresceu. “Ainda antes da pandemia, a minha esposa foi passear a Spuma; aí, um cão pulou do primeiro andar para o rés-do-chão”, conta Odair. Era um golden retriever, como a Spuma, e do caso nasceram seis cachorros. Ficaram com uma fêmea, a que chamaram Dublin. “Às vezes os irmãos estão por aqui, ficaram todos perto.”. Odair admite que as cadelas captam toda a atenção da clientela, que mais facilmente decoram os seus nomes do que o dos proprietários.

No bar, enquanto os humanos podem escolher entre 15 cervejas à pressão, os cães podem deliciar-se com petiscos – biscoitos – disponibilizados gratuitamente. Água está também sempre disponível para os animais.

Além das muitas referências de cerveja, à pressão, em garrafa e em lata, o HopTrip tem comida, sobretudo petiscos brasileiros como a coxinha e o kibe, entre outros. Tudo para degustar no interior ou numa das duas esplanadas. Em alguns domingos há feijoada e com frequência acontecem eventos de cozinha pop-up. É ficar atento às suas redes sociais.