Happy hour de cocktails para celebrar o verão no Mind The Glass, no Porto

O programa de verão do wine bar inclui happy hour de cocktails, sunsets vínicos, ostras e champanhe.

Até 20 de agosto, o bar-bistrô e garrafeira Mind The Glass, na Baixa do Porto, propõe fins de tarde especiais. Até às 20h, o espaço vive uma Cocktail Extravaganza, no consumo de uma das bebidas da carta especial, oferece-se a segunda. Poncha fizz, spicy negroni, limoncino spritz ou o pornstar martini são algumas das sugestões.

Ao fim da tarde, de quinta a segunda, até às 20h e por 15 euros, propõe-se o pairing ostras e champagne Nicolas Feuillatte Réserve Exclusive Brut. Sábados, haverá sunsets vínicos, entre as 17h e as 21h, com DJ set e uma seleção especial de vinhos.

Com mais de seis centenas de referências vínicas e uma carta de petiscos e comida de conforto (com consultoria do chef Henrique Sampaio Ferreira), o Mind the Glass nasceu em 2022 para proporcionar experiências que sejam mais do que beber um copo. Maria Mauro, gerente do espaço, acredita num serviço de proximidade: “Gostamos do contacto com o cliente, de quebrar as barreiras e a formalidade”, explica.