Bridão Clássico: harmonia e persistência com selo da Adega do Cartaxo

A frescura do arinto e a intensidade aromática do Fernão Pires harmonizam-se num dos vinhos clássicos da Adega Cooperativa do Cartaxo, fundada em 1954.

Lançada pela primeira vez em meados da década de 1990, a gama Bridão da Adega Cooperativa do Cartaxo começou por ter apenas duas referências – Bridão Branco e Bridão Tinto. Trinta anos depois desdobra-se em 12 rótulos, com uma imagem refrescada no ano passado, mais moderna e elegante, que veio reanimar uma marca clássica da adega, medalhada regularmente em vários concursos nacionais e internacionais.

Esse primeiro Bridão Branco chegou aos dias de hoje ganhando pelo caminho um novo nome, Bridão Clássico Branco, um DOC Tejo cuja receita se mantém inalterada: um blend de 60% Fernão Pires e 40% de arinto. E as uvas provêm “sempre das mesmas parcelas, da zona de Bairro, na sub-região do Cartaxo”, afiança o enólogo Pedro Gil. Em breve, vai iniciar-se a colheita de Fernão Pires, a casta branca que domina as vinhas do Tejo, precoce e muito aromática, que confere essa característica aos vinhos, potencializada muitas vezes pelo recurso à maceração pelicular pré-fermentativa. “Fazemos isso no Bridão, para extrair mais aromas da película e tornar o vinho mais rico”, explica Pedro.

Um pouco mais tarde, é vindimado o arinto, que dá frescura e alguma acidez ao vinho. O resultado é um vinho equilibrado e persistente, “com aroma de boa intensidade, fruta tropical presente, citrinos e notas finais vegetais a reforçar a sua frescura”, diz o enólogo. AC

O PRATO

Feijoada de búzios

Uma das ancestrais leguminosas na assessoria marisqueira, o feijão branco, vermelho ou catarino

têm sido a porção de hidratos de carbono que torna a empreitada marisqueira num prato completo. Aqui, os búzios de grande dimensão proporcionam a cozedura lenta que faz dele um genuíno prato de tacho. E há muita bondade na ligação deste super-branco com o prato. FM

O VINHO

Bridão Clássico

Grau alcoólico: 13%

Preço: 4 euros