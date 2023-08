Adega de Valpaços: Encostas do Rabaçal Códego do Larinho, um branco de altitude

De pequena região que era nos anos 1950, quando a adega cooperativa foi fundada, até hoje, muito mudou nos vinhos de Trás-os-Montes.

“No nosso museu, temos garrafas da década de 70”, conta Pedro Vinagre, presidente da Adega Cooperativa de Valpaços. Isto quer dizer que esta foi uma das primeiras adegas a engarrafar os seus próprios vinhos. “A adega tem esse papel de transformar as uvas em vinho. E no final dos anos 90, fizemos com que a região tivesse novas plantações, dando aos viticultores estímulos monetários para reconverterem a vinha e plantarem novas castas.

Códega do Larinho, não sendo a casta mais abundante da região, foi a escolhida para um branco que representasse bem a adega. “Esta casta tem uma acidez e uma fruta intensa como poucas brancas da região têm”. E compara-se, embora com as devidas distâncias, acredita, à Riesling ou à Gewürztraminer, ambas da região da Alsácia. Aqui, numa região em que as cotas vão dos 200 até 800 ou 900 metro, a Códega do Larinho dá-se bem altitute, para preservar a frescura e a acidez.

“Percebemos que aqui na região era a casta mais fresca e a ideia partiu daí”, conta. As uvas da cooperativa vêm de Valpaços e de Mirandela e a marca Encostas do Rabaçal já existe há bastante tempo e foi adoptada, principalmente para os vinhos monovarietais (além deste branco, tem quatro tintos, alguns já várias vezes premiados). Em breve, a marca vai mudar de imagem.

O PRATO

Salada carilada de lingueirão. Vá por nós e prepare a mistura de especiarias – massala – de manhã cedo, integrando tudo a seu gosto num pouco de manteiga e leite de coco. Ainda morno, deite o preparado sobre os lingueirões retirados da casca e coloque no frigorífico. Depois vá para a praia e ao fim da tarde terá um belíssimo repasto à sua espera. Este vinho adora especiarias.



Encostas do Rabaçal Códega do Larinho

Grau alcoólico: 12%

Preço: 6,50 euros