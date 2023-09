Serra da Estrela recebe o primeiro Festival de Montanha em Portugal

O festival acontece de 22 a 24 de setembro e quer celebrar a "natureza, a grandeza das montanhas e a cultura vibrante" associada a estas paisagens. O "quartel-general" estará instalado no Parque da Várzea, às portas da vila de Manteigas.

Durante três dias, os participantes no Festival de Montanha Serra da Estrela têm muitas atividades ao seu dispor, como caminhadas, BTT e e-bike, escalada, trail tunning, stand up paddle, parapente e outros desportos de montanha. Não faltará também yoga, meditação, palestras, workshops, observação astronómica, cinema ao ar livre, fotografia e concertos.

A mostra de cinema é realizada em parceria com o Kendal Mountain Festival, um dos mais importantes do género, e exibirá alguns dos filmes vencedores das mais recentes edições da Competição Internacional do festival. Quanto à música, vão subir ao palco as bandas Rock Out, Blue Velvet, Toukarioupa e Mariana Lisboa. No local, haverá também uma discoteca silenciosa.

O recinto estará equipado com uma zona de diversão para todos, com insufláveis, air bungee e parede de escalada. Vai realizar-se também um mercado de montanha com produtos e artesanato locais e uma área de gastronomia.

O festival não dispõe de área para pernoitar, mas o concelho de Manteigas está bem equipado com parques de campismo, hotéis e alojamentos locais. A entrada é grátis, sendo algumas das atividades pagas.

Este evento é organizado pela RUDE – Associação de Desenvolvimento Rural, ADRUSE – Associação de Desenvolvimento Rural da Serra da Estrela, Pró-Raia – Associação de Desenvolvimento Integrado da Raia Centro Norte, no âmbito de um projeto de cooperação entre grupos de ação local, o Município de Manteigas e o Estrela Geopark Mundial da UNESCO.

Festival de Montanha – Serra da Estrela

22, 23 e 24 de setembro

Parque da Várzea, Manteigas

Web: festivaldamontanha.pt