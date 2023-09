Praia de Moreiró é um areal no verde dos campos, em Vila do Conde

Uma lição de história, um pequeno paraíso e o peixinho fresco ali ao pé. Moreiró, a praia a norte de Labruge, Vila do Conde, tem muito para descobrir.

São 500 metros de areal sem rochas, em plena zona rural, longe do buliço das praias mais urbanas, ideal para quem gosta de apanhar sol, embalado pelo relaxante vaivém das ondas. Seja para norte ou para sul, a ida à praia pode muito bem ser acompanhada por uma caminhada e ali há tanto para descobrir: um castro com mais de dois mil anos, uma vista de cortar a respiração, duas pequenas terras de pescadores e o peixe fresco a chegar nos barcos. E porque andar abre sempre o apetite, o restaurante do Castro de S. Paio merece a visita.

A localização não é “a mais à mão” e o acesso é feito por ruas estreitas e sinuosas, mas quem descobre Moreiró dificilmente resiste a voltar. A praia vive ali paredes-meias com terrenos agrícolas e zonas dunares, num mosaico que é o segredo da riqueza da Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde, que se estende ao longo de 8,5 quilómetros de costa entre a margem esquerda da foz do rio Ave e a margem direita do rio Onda (na fronteira com o vizinho concelho de Matosinhos) e da qual faz parte a Reserva Ornitológica de Mindelo.

O único senão seria a nortada, mas não. Quando o vento soprar em demasia, é só seguir o caminho rumo ao topo das rochas a sul da praia de Moreiró, respirar fundo e desfrutar da vista, que, no topo da falésia, se estende, a sul, até Angeira e, a norte, até Vila Chã. Depois, é descer e estender a toalha na pequena praia vizinha do Castro de S. Paio, entalada entre as rochas. Ali, amparado do vento, o areal é tanto mais extenso quanto a maré deixar e, ao fim-de-semana, pode ser difícil encontrar lugar.

Seja em Moreiró ou no Castro de S. Paio, a certeza é um dia de praia para desacelerar, respirar fundo e aproveitar a tranquilidade.

O que fazer ao redor da areia

Aldeia fortificada

É o único castro marítimo que existe no território português. A pequena aldeia fortificada do primeiro milénio a.C. era um povoado de pescadores e, muito provavelmente, produtores de sal. Foi abandonado com a chegada dos romanos em 20 a.C. No restaurante há um centro interpretativo. Depois, é descobri-las entre as rochas, sem deixar de subir ao marco geodésico de Labruge, o ponto mais alto da freguesia e importante monumento de localização e visitar a Capela de 1885, cujo altar foi feito numa rocha trazida do mar.

Caminhar rente ao mar

Partindo de Moreiró, para norte ou para sul, há pequenos povoados piscatórios a merecer a visita: para norte, a pitoresca Vila Chã, o porto e as suas casinhas coloridas de pescadores, viradas para o mar; para sul, Angeiras, o portinho e os tanques da praia datados dos séculos III e IV, soterrados no areal e destinados ao fabrico de salmoura. Para cada lado é pouco mais de um quilómetro a caminhar pelos passadiços em cima da praia.

Restaurante Castro de S. Paio

O que não entra na casa de Aurora Rodrigues – ou Lola, como todos lhe chamam -, não entra no restaurante Castro de S. Paio. Ali, no cimo das rochas, num espaço privilegiado, de frente para o mar, cada cliente é um amigo e a ementa vai mudando ao sabor da faina. Há nove anos, Lola trocou o comércio de roupa pelo restaurante. Era cliente, adorava o sítio, mas nunca lhe passou pela cabeça viver “entre tachos e panelas” e cozinhar até nem era “paixão antiga”. Ouviu dizer que ia a passe. Resolveu arriscar “sem saber ler, nem escrever”, explica sorrindo.

Como ir?

Saindo da A28 em Modivas (Vila do Conde) ou a partir da EN13, é virar para o outlet de Modivas e descer sempre em direção a Vila Chã. Depois, é seguir as placas em direção a Labruge. Aqui é seguir as indicações para o Castro de S. Paio.

Acesso a deficientes: sim

Bandeira azul: sim

WC e chuveiros: sim

Estacionamento: sim