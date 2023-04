ObservaRia: observar aves e falar da conservação da natureza em Estarreja

Na sua sexta edição, o ObservaRia - Estarreja Birdwatching Fair volta a realizar-se presencialmente, depois de em 2021 ter feito uma edição totalmente virtual devido à pandemia. O festival, organizado pela BioRia (C.M. de Estarreja), decorre entre quinta-feira, 13, e domingo, 16 de abril, com saídas de campo, palestras, oficinas variadas e exposições.

Seguindo o formato pré-pandemia, o primeiro dia da ObservaRia, 13 de abril, é dedicado ao público infanto-juvenil. Com atividades pedagógicas, crianças e jovens vão conhecer vários animais e a aprender como respeitar a biodiversidade. Estas atividades são exclusivas para ATL e IPSS convidadas.

O dia seguinte, sexta-feira, é aberto ao público em geral, que poderá assistir ao Ciclo de Palestras, no Cine-Teatro de Estarreja, que este ano reflete sobre o tema “Sobre[viver] em emergência climática: da ciência à comunidade”. Serão 10 especialistas, divididos por dois painéis de discussão e oito palestras.

Sábado começa com uma caminhada para observação de aves no Percurso de Salreu, com a SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. O encontro é às 9h00, junto ao Centro de Interpretação Ambiental de Salreu. Às 10h00, no mesmo centro, é apresentado do livro “Flamingos e o sal da Ria de Aveiro”, de João Nunes da Silva, atividade que inclui uma saída fotográfica.





À mesma hora, realiza-se o workshop para famílias As Cores da Natureza, no Espaço Associação BioLiving, (junto ao Centro de Interpretação Ambiental de Salreu), pela Associação BioLiving. No espaço Cervas, às 11h30, outra oficina para famílias. Intitula-se A Fauna Selvagem de Portugal e vai explorar a anatomia de aves e as adaptações à nossa fauna.

A comunicação de ciência é o tópico do workshop Universally Speaking (Falando Universalmente), que decorre entre as 10h00 e as 12h00, no Auditório da Biblioteca Municipal de Estarreja, com Huw James. Comunicador de ciência há mais de 15 anos, James tem feito formação para entidades como o British Council, a National Geographic, entre outras. À tarde, no Cine-Teatro de Estarreja, vai ainda falar sobre a utilização de drones para investigação científica, na talk Up in the Air: Using Drones to Illuminate the Secrets of Science (com tradução para português).

Durante a tarde há ainda mais duas talks: Porque é que os Ursos Polares não Comem Pinguins?, com o investigador português José Xavier, e Fotografia de Aves na Noruega Central ao Longo do Ano, com o norueguês Terje Kolaas (com tradução para português). O dia vai terminar com as conversas A Joia do Atlântico, com Mário Cunha, sobre a Ilha da Madeira, e Uma Vida Selvagem: Dormir e Nadar na Natureza, com Phoebe Smith. A divulgadora de ciência vai contar as suas aventuras em locais extremos e remotos e no dia seguinte orientará um workshop de escrita.

No último dia do festival, há ainda uma sessão de Anilhagem Científica, uma caminhada para observação de aves nos Percursos do Bocage e Rio Jardim, um workshop de fotografia criativa de aves, com Kolaas e um Circuito Guiado pela Arte Urbana do Concelho. Em ambos os dias realizam-se ainda passeios de moliceiros pelos canais e passeios de SUP (Stand up Paddle) e, no domingo, subidas em balão de ar quente.





As atividades requerem inscrição, a ser feita através do site observaria.pt.

Quem for para o evento de comboio pode usufruir de bilhete especial de 2 euros (ida e volta), válido para viagens nos comboios Urbanos do Porto, com origem em qualquer estação e destino a Salreu ou Estarreja (linhas de Braga, Marco de Canaveses, Guimarães e Aveiro). A venda está disponível a partir de 9 de abril. A CP disponibiliza ainda um desconto de 30 por cento nos comboios InterRegionais e Regionais, válido para viagens entre os dias 12 e 17 de abril. O bilhete especial e os descontos apenas são válidos mediante apresentação do comprovativo de inscrição/participação no evento, no ato da compra e em trânsito.

Mais informações:

BioRia (Câmara Municipal de Estarreja)

Tel.: 964761445

Email. [email protected]

Website: www.observaria.pt | www.bioria.com

Instagram @bioria.estarreja

Facebook /bioriaEstarreja