Hugo Gomes apresenta um festival para “reconectar com a montanha”

O Festival da Montanha Serra da Estrela, que se realiza no concelho de Manteigas de 22 a 24 de setembro, é o primeiro do género em Portugal. Inclui atividades na natureza e programação cultural. A “Evasões” falou com Hugo Gomes, coordenador da RUDE - Associação de Desenvolvimento Rural, uma das entidades envolvidas na organização.

Escoteiro desde “tenra idade” e “entusiasta da natureza”, como o próprio afirma, Hugo Gomes formou-se em economia. Especializou-se em marketing e turismo e, aliando isso ao gosto pela natureza, acabou por se envolver em projetos de desenvolvimento e promoção de territórios rurais. Natural da Covilhã, está habituado a “trilhar os caminhos” da serra da Estrela, onde agora coordena a produção deste evento.

Como é que a RUDE se envolveu neste projeto?

Esta associação, sediada na Cova da Beira, apoia as comunidades locais para desenvolverem projetos para a promoção do território. Eu já tinha a ideia para um evento deste género há algum tempo. Um programa que conciliasse toda a oferta de desportos de natureza e animação turística que aqui existem.

Como foi o processo?

A primeira aproximação foi contactar o associativismo local e as empresas de animação turística para cocriarem o festival. Apresentámos em conjunto a ideia à Câmara Municipal de Manteigas, que nos apoiou desde o primeiro momento.

E porquê em Manteigas?

Porque está mesmo no interior do Parque Natural da Serra da Estrela. E além de toda a beleza paisagística e do património natural que possui, foi, o ano passado, o concelho mais fustigado pelos incêndios. Quisemos com o festival dizer que a comunidade está resiliente e apelar às pessoas para cá virem.

Uma das características do festival é as atividades desportivas não serem competitivas. Porquê?

Há uns 20 anos, estavam em voga as atividades de aventura de raiz competitiva. Com a pandemia, houve uma viragem na mentalidade e uma necessidade de as pessoas se reconectarem com a natureza. Existem vários conceitos de festivais de montanha ou de desporto ao ar livre na Europa que têm essa componente, mas o que nós queríamos era um evento para celebrar a natureza e promover a serra, a cultura do território e o saber fazer das suas gentes.

O que se pode, então, fazer no festival?

O programa está dividido em dois momentos. As manhãs são destinadas às atividades na montanha – caminhadas, BTT, SUP, parapente… À tarde, os participantes regressam ao campo base, o Parque da Várzea, onde decorrem atividades para toda a gente. Apostamos na reconexão com a montanha, com atividades de relaxamento, um percurso sensorial, spa de montanha, massagens, ioga e meditação. Temos palestras – as Conversas da Montanha – e, no final da tarde, concertos. À noite, há observações astronómicas e cinema, em parceria com o Kendal Festival, um evento de cinema de montanha que selecionou alguns filmes para serem aqui exibidos. Depois, a animação continua com uma discoteca silenciosa.

Festival da Montanha – Serra da Estrela

22 a 24 de setembro – Parque da Várzea, Manteigas

Programa completo: festivaldamontanha.pt

Preço: entrada gratuita com algumas atividades pagas