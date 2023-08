Ecopista do Rio Minho: passear numa antiga linha de comboio

A pé ou de bicicleta é possível percorrer um troço ferroviário desativado, transformado em via ecológica entre Valença e Monção.





Começa na Casa da Linha, junto à ponte seca na cidade de Valença e prolonga-se até ao coração da vila de Monção. A Ecopista do rio Minho, nasceu em 2004, e foi pioneira no reaproveitando de uma linha de caminho de ferro desativada.

Transformado em via ecológica, o antigo troço ferroviário segue paralelo ao curso de água que lhe dá nome. Atravessa arvoredo cerrado, vinhedos, campos de cultivo, miradouros com vistas panorâmicas sobre as águas, pesqueiras, praias fluviais, cais com embarcações tradicionais e património histórico. O apeadeiro de Cortes, em Monção, foi transformado em Centros de Interpretação.

O percurso inicial pela linha de comboio foi prolongado com a construção de raiz de um corredor até Vila Nova de Cerveira e atinge agora cerca de 40 quilómetros.