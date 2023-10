Do ar puro florestal aos moinhos, no Barreiro

Passear na Mata da Machada, a maior área verde do concelho, e pelos históricos Moinhos de Alburrica, a dois passos da praia, são duas formas de desacelerar no território barreirense. Com espaço para merendar e muito passado para descobrir.

Ocupa 10% de todo o território barreirense, tornando-se na maior área verde do concelho e nasceu da junção de dois terrenos, o antigo pinhal de Vale de Zebro e a Quinta da Machada, que pertenceu ao Convento da Nossa Senhora da Luz da Ordem de Cristo até à extinção das ordens religiosas, em 1834. Ao todo, a Mata da Machada soma 385 hectares e é procurado para caminhadas e práticas desportivas, com circuitos de manutenção e trilhos destinados a bicicletas todo-o-terreno.

O pinheiro-bravo e manso, sobreiro, medronheiro, carrasco e urze dominam esta zona florestal, que conta com dois parques de merendas e um campo arqueológico onde se encontra um forno de cerâmica que data entre os século XV e XVI. Para os amantes da avifauna, algumas dos habitantes mais comuns são o chapim-azul, o abelharuco, a águia-de-asa-redonda e a pega-azul.

E se é verdade que existem outros espaços verdes que vale a pena visitar no concelho – como o Parque da Cidade e o Jardim dos Franceses -, também é certo que os Moinhos de Vento e de Maré de Alburrica, a dois passos da praia da Alburrica e do Passeio Ribeirinho Augusto Cabrita, são uma opção extremamente popular.

Entre os oito existentes – com o mais antigo a datar do século XV – destaque para o Moinho de Vento Gigante, que pode ser acedido através do estacionamento da praia da Alburrica, e o Moinho de Maré Pequeno, onde funciona um centro interpretativo gratuito que descortina o património moageiro do Barreiro. Aqui, é possível aceder ao guia impresso do trilho pelos moinhos, um percurso de quilómetro e meio com duração aproximada de hora e meia.