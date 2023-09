Comer, dormir e passear à boleia do Grande Prémio de Ciclismo JN

Até dia 10, na sua 32ª edição, vai atravessar 11 concelhos do Norte e do Centro.

Albergaria-a-Velha

Comer | Confeitaria Framboesa

O pastel d’ Albergaria, com recheio de ovos, amêndoa, açúcar e chila, é uma das especialidades desta confeitaria, que também tem dado nas vistas pelo bolo-rei, já premiado e disponível na versão de framboesa, todo o ano, por encomenda. À hora de almoço, serve refeições, e da ementa pode constar carne marinhoa. Rua Padre de Matos, Ed. Belém/Pará, Albergaria-a-Velha Tel.: 234 524 450

Ficar | Vale da Silva Villas

O turismo em espaço rural Vale da Silva Villas, em São João de Loure, disponibiliza uma série de casas e bungalows com diferentes ambientes e tipologias, perto da natureza – tem até uma casa na árvore no meio da quinta, habitada por animais. Não faltam piscinas, jardins e um restaurante: a Casa da Sogra – Rural Food Truck. Rua Vale da Silva, Loure, São João de Loure, Albergaria-a-Velha Tel.: 916 045 055

Passear | Rota dos Moinhos

O concelho de Albergaria-a-Velha tem o maior número de moinhos de água inventariados da Europa, e dedica-lhes uma rota que abrange 14 desses engenhos, espalhados por diferentes freguesias. Pode ser percorrida de forma independente, mas, para aceder ao interior dos moinhos, há que marcar visita com antecedência. Tel.: 234 529 300 Web: cm-albergaria.pt/visitar/rota-dos-moinhos-de-albergaria-a-velha

Águeda

Comer | 43 Sushi – Wine Bar

O nome não deixa margem para dúvidas: neste restaurante, além de vinhos, vão para a mesa combinados de sushi e sashimi e outras sugestões próximas desse universo. Mas também alguns pratos alternativos, a pensar, por exemplo, nas crianças, e em quem prefere carne.

Rua Eng. Júlio Portela, 43, Águeda

Tel.: 914 625 171

Ficar | In Gold Hotel & Spa

Este quatro estrelas de linhas contemporâneas disponibiliza 83 quartos, alguns deles com terraço, para melhor apreciar a paisagem que vai do vale do rio Águeda à serra do Caramulo. O hotel, munido de restaurante, bar, piscina e spa, distingue-se por ter, na fachada principal, painéis fotovoltaicos que produzem eletricidade. Rua Manuel Sousa Carneiro, 25, Águeda Tel.: 234 690 170

Passear | Roteiro de arte urbana

Com o verão, chega a Águeda o projeto “Umbrella Sky”, instalação artística composta por milhares de guarda-chuvas coloridos suspensos sobre as nossas cabeças, que se mantém até ao fim de setembro. Mas há todo um roteiro de arte urbana para conhecer nas ruas da cidade, qual galeria ao ar livre.

Valongo

Comer | Taberna do Centenário

As especialidades desta taberna são petiscos como moelas, enchidos, caracóis, pataniscas e também os bifes. Neste edifício rústico decorado com peças antigas, como balanças e cestos de vime, não faltam referências à regueifa e aos biscoitos, típicos de Valongo. Largo do Centenário 10. Tel.: 224047162

Ficar | Portas de Santa Rita

É um hotel minimalista e moderno, com 21 quartos, dos quais cinco são suites e um está preparado para pessoas com mobilidade reduzida. Dispõe de um swerviço de bar/lounge um jardim e um terraço Av. Eng.º Duarte Pacheco, 2185 , Ermesinde, Valongo. Tel.: 229774800

Passear | Museu da Magia

Abriu no início deste ano, em Ermesinde. Muitos dos ilusionistas portugueses clássicos como Fred Allen, Dick Marvel, Maury e Tanny ou o famoso Conde D’Aguilar são aqui homenageados. Do último, mostra-se a mala de viagens com que viajou pelo mundo. Os visitantes são, no fim, convidados a assistir a um espetáculo

Rua dos Lavradores, 244, 1.º, Ermesinde, Valongo. Tel.: 915872169

Santo Tirso

Comer | Unisco – Ambiente e Gastronomia

Este restaurante faz parte do hotel Cidnay. A esplanada está virada para o Monte da Nossa Sra. da Assunção. A carta aposta nos sabores tradicionais, como o bacalhau à brás, o polvo ou lombinho de porco ibérico, com criatividade. Além dos pratos, tem sanduíches e saladas. Rua Doutor João Gonçalves, Santo Tirso.

Tel.: 252859300

Ficar | B&B Hotel Santo Tirso

Este hotel de três estrelas está instalado num edifício moderno, com boa localização, a 2,5 km da estação ferroviária. Tem 74 com diversas tipologias, entre camas de casal, camas de solteiro ou quartos adaptados. Dispõe de serviço de lavandaria. Rua do Picoto, 267, Santo Tirso. Tel.: 252857009

Passear | Parque D. Maria II

No centro de Santo Tirso, o centenário Parque D. Maria II é um autêntico jardim romântico. Aqui, há coreto, parque infantil, lago, um telhado de árvores frondosas, uma casa de chá e um varandim com vista, de onde se vê a paisagem ao longo das margens do rio Ave.

Vila Nova de Gaia

Comer | Flor de Mar

Aberto desde 2019 em Santo Ovídeo, o Flor do Mar leva os sabores da costa – peixes e mariscos – para o centro da cidade. À frente do espaço estão Paula e Ricardo Amorim. Natural da Afurada, Paula já foi responsável por um restaurante naquela famosa freguesia de pescadores. Arroz de marisco, arroz de polvo, caldeirada de peixe e massa de tamboril são as especialidades da casa. Rua Soares do Reis, 657. Tel.: 912283169

Passear | Estação Litoral da Aguda

Este espaço é um aquário sobre a fauna e a flora da costa de Vila Nova de Gaia, desde a praia até 25 metros de profundidade. Além disso, é também Museu das Pescas, onde se pode ver equipamento antigo e recente, incluindo anzóis com milhares de anos e réplicas de barcos de pescadores da Aguda. Rua Alfredo Dias, Vila Nova de Gaia. Tel.: 227536360

Ficar | Vincci Ponte de Ferro

Este hotel-miradouro, com várias valências abertas ao público, como um restaurante, bares, ginásio e um terraço, tem 94 quartos, que se dividem nas tipologias standard, standard com vista, superior com vista e suíte. Estão equipados com chaleira, máquina de café, minibar, cofre, chromecast e sistema de som. Rua do Casino da Ponte, 1 Tel.: 220 902 900

Gondomar

Comer | Repelão Mini Taberna

Melão, presunto, queijo, alheira, bôla de carne e outros sabores bem tradicionais compõem as tábuas de petiscos que deram fama ao Repelão, mercearia-taberna instalada em Fânzeres, perto da estação de metro. Pedindo antecipadamente, faz-se também bôla gratinada, com queijo e molho de francesinha. Rua do Repelão, 395, Gondomar (Fânzeres) Tel.: 919 802 198

Ficar | Pestana Douro Riverside

No lugar de uma antiga fábrica de velas e sabonetes aromáticos nasceu este hotel de quatro estrelas do grupo Pestana, que funciona como resort. Localizado junto ao Douro, tem uma silhueta que lembra um navio de cruzeiro atracado na margem do rio. O terraço com piscina infinita é um dos seus atrativos. Avenida Escritor Costa Barreto, 60, Valbom, Gondomar. Tel.: 229 761 100

Passear | Marginal de Gondomar

A marginal de Gondomar entre Ribeira de Abade e Gramido, percorrida a pé ou de bicicleta, junto ao rio, é um autêntico miradouro, que conduz a diversos espaços de cultura e lazer. Entre eles, contam-se o Lugar do Desenho – Fundação Júlio Resende, a Quinta do Passal e a Casa Branca de Gramido.

Porto

Comer | BIS – Pasta & Risotto

Depois de uma estreia bem sucedida em Famalicão, o BIS chegou ao Porto, com os seus pratos de base italiana que também acusam influências de Portugal e França. A casa aposta nas pastas e nos risotos, sem esquecer as opções vegetarianas. As pizas é que não entram no menu. Praça da República, 48, Porto Tel.: 252 028 372

Ficar | Axis Porto Club

Este hotel de quatro estrelas, na Avenida dos Aliados, ocupa o edifício que em tempos acolheu a sede do Futebol Clube do Porto, e essa história é lembrada nos espaços comuns. Os hóspedes podem escolher entre 53 quartos (incluindo 14 suítes), tendo acesso também a bar e a restaurante. Avenida dos Aliados, 325, Porto Tel.: 229 762 110

Passear | Parque de Serralves

O museu de arte contemporânea já seria atrativo bastante para rumar a Serralves, mas há ainda o parque, um espaço de 18 hectares com jardins, matas, quinta e horta, que festeja neste ano o centenário. E uma nova loja: a Serralves Garden Store, com plantas, sementes, vasos e outros produtos ligados à jardinagem. Rua D. João de Castro, 210, Porto Tel.: 226 156 500

Esmoriz (Ovar)

Comer | Flor da Montanha

Este restaurante tipicamente português é especializado em bacalhau à lagareiro com migas, arroz de tamboril com gambas, rojões à moda da casa, gambas de caril. Nos vários dias da semana, tem pratos certos como bacalhau à liberdade, coelho à espanhola e bifinhos na panela, à quinta-feira Rua Forno da Telha, 424, Esmoriz. Tel.: 256755969

Passear | Barrinha de Esmoriz

É um trilho circular com várias entradas por Esmoriz e Paramos, em Espinho. Oito quilómetros de chão de madeira, acesso direto a praias, muita vegetação e uma ponte de madeira com 40 metros que atravessa a maior zona lagunar do Norte, com quase 400 hectares.

Ficar | Cork Train Station Guesthouse

Instalada numa antiga estação de comboios, edifício centenário e património nacional, esta guest-house tem quatro quartos charmosos, cada um com cama de casal, uma sala de estar e casa de banho. Tem uma sala de estar comum com sofá, mesas e televisão. Uma cozinhaapetrechada com o que é necessário. Rua Cais da Estação 1, Edifício da Estação 1º Andar, Esmoriz. Tel.: 919768672

Guimarães

Comer | Sala 141

O restaurante tem como imagem de marca os “pintxos”, pequenas doses de pão cobertas com vários ingredientes, que são típicos de algumas regiões de Espanha. Aqui, servem-se pintxos de carne, peixe e vegetarianos. Tem uma carta de vinhos caseiros e locais e aposta nas cervejas artesanais. Av. Dom Afonso Henriques 141, Guimarães. Tel.: 939289702

Ficar | Vale de São Torcato- Houses and Wine Bar

Este alojamento local situa-se junto ao rio Selho. É um complexo integrado na natureza, o que lhe valeu a distinção da Green Key. É composto por sete casas construídas em madeira, cada uma com um alpendre. Todas têm kitchenette equipada. Rua das Charnecas, 100, S.Torcato, Tel. 253534008

Passear | Quinta das Manas

São muitos os animais que fazem parte desta quinta pedagógica, instalada em 50 mil metros quadrados. Os visitantes podem conviver com mais de cem espécies, desde animais domésticos, como cães ou burros, até aos exóticos, como o lama ou os cangurus. Polvoreira, Guimarães. Tel.: 918132388

Maia

Comer | O Porteiro

Nesta casa acolhedora, em Moreira da Maia, cada cliente pode compor o seu próprio brunch, partindo de uma ementa que engloba ovos, pregos, tostas, tábuas, saladas, panquecas e bolos, entre outras opções, doces e salgadas. Para saborear no interior ou ao ar livre. Rua de Maria Lina Alves Maia, 24, Moreira da Maia, Maia Tel.: 910 173 388

Ficar | Maia dos Reis Hotel Rural

Uma casa de lavoura centenária, em Folgosa, foi remodelada e convertida em hotel rural. O Maia dos Reis, assim batizado em homenagem a Rosa Maia dos Reis, avó do responsável pelo projeto, abriu portas há cerca de um mês, com oito quartos disponíveis e um restaurante ancorado na cozinha tradicional. Avenida da Igreja, 366, Folgosa, Maia Tel.: 229 823 535

Passear | Parque de Lazer da Fundação Gramaxo

A Quinta da Boa Vista, propriedade com sete hectares, nas mãos da família Gramaxo desde o século XVII, tem um parque aberto à comunidade que vale a pena visitar. Fica na parte oeste, esse lugar de passeio enriquecido por obras de artistas como José Emídio e João Cutileiro, onde não faltam mesas de piquenique e um coreto (que acolhe um restaurante focado nas carnes maturadas). Rua Nossa Senhora do Bom Despacho, Maia

Viana do Castelo

Comer | Pecado Capital

Em terra de mar e rio, uma proposta diferente: o restaurante Pecado Capital é especializado em carnes, com destaque para as maturadas. T-Bone, tomahawk e picanha wagyu são algumas das sugestões desta steakhouse munida de esplanada, com vista para o Lima. Praça da Liberdade, loja A9, Viana do Castelo

Tel.: 963 242 282

Ficar | Casa Melo Alvim

O solar urbano mais antigo de Viana do Castelo, um edifício manuelino com cinco séculos de história, acolhe este hotel, dotado de piscina, jardim e outros confortos. Há quartos com estilo barroco e neoclássico, e muitos elementos originais. Avenida Conde da Carreira, 28, Viana do Castelo Tel.: 258 808 200

Passear | Templo de Santa Luzia

O Templo de Santa Luzia, no cimo do monte, justifica por si só a subida, mas também oferece uma bela vista panorâmica sobre a cidade, o rio e o mar – em especial, do zimbório. Vale a pena fazer a viagem de elevador desde o centro histórico, até porque esse equipamento, com 100 anos, acaba de ser remodelado. Monte de Santa Luzia, Viana do Castelo Viagem de elevador: 2 euros