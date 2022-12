Atividades para todos no Centro Mágico de Natal, em Tomar

A iniciativa leva à Praça da República, em Tomar, até 24 de dezembro, luzes de Natal, música, gastronomia e animação.

Após ter sido cancelado no ano passado devido à pandemia, o Centro Mágico de Natal chega finalmente ao coração e as ruas de Tomar. O mote é transportar as famílias para dentro de um conto natalício a partir do momento em que estas passam pelo pórtico de entrada.

Entre as atrações há o carrossel parisiense, a casa do Pai Natal, onde todos podem pedir o seu desejo ao velhinho de barbas brancas, a árvore, com mais de 11 metros de altura decorados a rigor e, na sua base, o ateliê dos duendes, com várias propostas de atividades para os mais novos. Pode-se ainda passear no comboio de Natal.

O evento também pretende promover o comércio local e por isso conta igualmente com um mercado. Há várias barraquinhas espalhadas pelo recinto onde podem ser comprados os últimos presentes ou adoçar o espírito e por toda a cidade, as lojas aderentes à iniciativa, oferecem aos clientes, a partir de uma compra acima dos 10 euros, viagens para o carrossel e para o comboio.

O Centro Mágico de Natal abre portas de terça a quinta, das 14 às 19 horas, às sextas das 14 às 20, aos sábados e feriados das 11 às 20, e aos domingos e véspera de Natal das 11 as 17 horas.