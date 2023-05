Aldeia de Alte, no Algarve, acolhe mais uma edição Festival de Fusões Artísticas

De 2 a 4 de junho, a sexta edição do Fusos recebe dezenas de espetáculos pela aldeia do concelho de Loulé. Cruzam-se aqui diversas artes, como a música, o teatro, sonoplastia, dança, pintura, literatura e rádio.

Ao longo dos três dias, o público vai percorrer a aldeia para acompanhar o programa. Nesta edição, os olhos fixam-se na bandeira desenhada na montanha para ver o concerto de inauguração com Argonautus Ensemble e Carla Pontes. Destaque também para o concerto de Teresa Salgueiro ainda na sexta, onde a fusão com tecnologia permitirá ao público estar virtualmente ao lado da cantora durante o concerto.

As manhãs no Fusos são para aproveitar para os banhos nas fontes da aldeia – Fonte Grande, Fonte Pequena – ou na Queda do Vigário, experimentar a gastronomia local passeios em canoas.

Na noite de sábado dá-se estreia absoluta d’ “O Fabuloso Destino de Amália”, uma radionovela, que cruza rádio com teatro e música. Invocando a infância de Amália Rodrigues, escrita pelo jornalista António Pires, conta em palco com Carla Pires, Luanda Cozetti, Raquel Bulha, Carla Pontes, Luís Pucarinho, Jorge Benvinda e Txibra. Músicos de diversos universos musicais juntam-se para dar voz às personagens que ajudam a Amália criança a tornar-se num ícone mundial.

Domingo começa com um percurso pedestre com música, seguido de uma tarde de danças. O Gajo encerra o Fusos, junto à queda de água do Vigário, onde se juntarão também os cantares polifónicos da Letónia, pelas Saucejas.

O Fusos é um festival de entrada livre, organizado pela Junta de Freguesia de Alte e Câmara Municipal de Loulé, com o apoio da associação cultural Fungo Azul e da Antena 1.

Programa completo

2 junho

21h30 Inauguração na Bandeira por Argonautus Ensemble + Carla Pontes (música / luz)

21h50 Percurso sonoro “Caminhos de terra” (sonoplastia / paisagem)

22h15 Teresa Salgueiro (música / tecnologia)

23h30 B. One DJ set

3 junho

14h30 Biblioteca Extravagante (teatro / literatura)

15h20 Ghazal – Poesia e Música da Rota da Seda (poesia / música)

16h15 Jordão (música / sonoplastia)

17h00 São + Que Irmãs (dança performativa / música)

18h20 Orquestra de Alte (música / serviço educativo)

18h45 Maestro de Água – Saucejas (Letónia) (música / paisagem)

21h30 Asas de Sonho (música / dança / pintura)

21h50 Percurso sonoro “Caminhos de terra” (sonoplastia / paisagem)

22h00 O Fabuloso Destino de Amália (teatro / rádio / música)

23h30 PIXSOM (imagem / som)

4 Junho

10h00 Percurso pedestre pela Ribeira de Alte (paisagem / música)

14h30 Alte e Siga o Baile – Danças tradicionais de Alte

16h00 Saucejas – Oficina de danças tradicionais da Letónia

17h30 Fusada com Capoeira Alegria e Bem Estar

18h20 O Gajo