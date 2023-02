Porto: roteiro de São Valentim pelo coração da cidade

Dos doces picantes da Miss Pavlova a um jantar com estrela Michelin, com tratamentos de spa e um pôr do sol emblemático pelo meio. Este é um roteiro para os apaixonados que querem redescobrir a cidade.

Um lanche guloso, e algo atrevido, é um bom ponto de partida para este passeio a dois pela cidade. De visita à nova loja da MISS PAVLOVA, na Ribeira, entra-se num mundo doce e cor-de-rosa, a que Ana Maio juntou uma boa dose de picante, com a nova coleção de São Valentim. Para levar para casa, ou saborear ali mesmo, juntamente com um cocktail, a doceira criou macarons de morango e malagueta, merengues cobertos de chocolate ruby e morango, cookies e mini pavlovas de Nutella e framboesa. A acompanhar os doces há ainda postais com mensagens atrevidas, inspiradas em quatros êxitos musicais que serão conhecidos de todos os apaixonados: “Physical” de Olivia Newton-John, “Spice up your life” das Spice Girls, “You’re my sexbomb” de Tom Jones e “Sexual healing” de Marvin Gaye.





De energias recarregadas, recomenda-se uma caminhada à beira-rio, pelo Cais da Ribeira, a travessia da Ponte D. Luís I e a subida ao JARDIM DO MORRO, para terminar a tarde a ver o sol cobrir de tons dourados a zona histórica do Porto, o rio e a marginal de Gaia, à medida que se esconde atrás do casario, num dos mais belos entardeceres da cidade.





Outro jardim digno de visita neste dia dedicado ao romance é o KUG FLORES, que preparou uma proposta especial para o jantar. Servido no pátio interior, cujo teto envidraçado deixa ver o céu noturno, o menu de seis momentos, assinado pelo chef Pedro Ferreira, integra pratos como a ostra com beterraba e rábano, o pregado com lavagante e algas, o veado com alho francês e pistácio, e termina com uma sobremesa de morango, chocolate branco e rosas. Tem o custo de 65 euros por pessoa, com harmonização de vinhos incluída

Adentrando ainda mais no coração da cidade, tem-se outra proposta gastronómica à altura da ocasião, no recém estrelado Le Monument. O restaurante do hotel LE MONUMENTAL PALACE, liderado pelo chef Julien Montbabut, conquistou a primeira estrela Michelin no guia de 2023, e para a noite de São Valentim propõe um menu que cruza a técnica da cozinha francesa com os sabores portugueses. A trufa, a vieira, o lavagante e o javali são alguns dos protagonistas do jantar, que contará ainda com harmonização de vinhos, por 250 euros por pessoa.

Quem optar por passar a noite neste refúgio luxuoso no centro da cidade tem disponível um pacote especial, que ao jantar junta ainda um desconto de 10% em qualquer tipologia de quarto e um tratamento de boas-vindas especial, com direito a champanhe rosé e bombons de chocolate. O pacote está disponível a partir de 825 euros.

O hotel preparou também um outro programa ainda mais exclusivo, que inclui alojamento numa das três melhores suites – Monumentale, Affolante ou Excéssive -, pequeno-almoço no quarto, serviço de transfer em carro clássico de e para o aeroporto ou estação de comboio, um bouquet de flores à chegada e um jantar especial com harmonização, servido na suíte. O casal pode incluir na experiência um tratamento de assinatura no Le Monumental Nuxe Spa, e embarcar numa viagem sensorial à boleia dos aromas Rêve de Miel, através de uma esfoliação de corpo, uma massagem de costas personalizada e revitalizante, e um tratamento de rosto que tem o objetivo de restabelecer a suavidade e o brilho da pele.

Concerto de Jorge Palma

Depois do Campo Pequeno, Jorge Palma chega ao Coliseu do Porto com o espetáculo “As canções de amor de Jorge Palma”, que marca o regresso do cantautor às mais conhecidas salas. O concerto conta uma orquestra, dirigida pelo maestro Cesário Costa, e com a participação de vários convidados, como Márcia, Marisa Liz e A Garota Não. Esta celebração musical do dia mais romântico do ano integra o ciclo de concertos do festival Montepio Às Vezes o Amor, que desafiou o artista a apresentar em palco as canções de amor que mais marcaram a sua vida.

Jorge Palma Montepio às Vezes o Amor

Dia 14 de fevereiro às 21h30 no Coliseu Porto Ageas

Bilhetes entre 15 e 50 euros