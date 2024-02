Vem aí uma degustação de chocolate e cerveja artesanal em Gaia

Esta sexta, a Pedaços de Cacau organiza uma degustação gratuita dos seus chocolates artesanais, harmonizados com as cervejas artesanais da Vadia. Trata-se da primeira edição de 2024 da iniciativa Pedaços & Sentidos.

No ano em que assinala uma década de vida, a Pedaços de Cacau organiza mais uma edição da Pedaços & Sentidos, com a degustação dos seus chocolates artesanais, desta feita em harmonização com as cervejas artesanais da Vadia. A iniciativa acontece esta sexta-feira, dia 9, no ateliê da Pedaços de Cacau, em Vila Nova de Gaia, com entrada gratuita, desde que seja feita uma inscrição prévia neste link.

Raquel Lima, a criadora da marca de chocolates que já venceu 21 prémios nacionais e internacionais desde 2014, dará a provar variedades de chocolate negro. Pimenta-rosa, bagas goji, malagueta e flor de sal, gengibre e canela, laranja e noz e coco e amêndoa são alguns dos vários sabores criados pela Pedaços de Cacau, que conta também com uma loja online.

Já o mestre cervejeiro Nicolas Billard, da referida cervejeira sediada em Oliveira de Azeméis, fará a devida harmonização com as suas cervejas. A Vadia nasceu em 2010, tendo-se tornado numa das primeiras marcas de cerveja artesanal portuguesas, e já coma mais de 30 prémios aquém e além-fronteiras.

A degustação acontece a partir das 18h45 na porta 28 da Rua da Junqueira de Baixo, Vilar do Paraíso. No final da iniciativa, a loja do ateliê terá disponíveis chocolates e cervejas para comprar e levar para casa.