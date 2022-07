Vale do Douro entre os lugares mais bonitos da Europa, diz Condé Nast Traveller

O Vale do Douro surge numa lista de 14 lugares europeus cuja beleza natural impressionou a revista de viagens Condé Nast Traveller.



“Há uma razão pela qual o Vale do Douro, em Portugal, foi premiado com o status de Patrimônio Mundial da UNESCO em 2001: não é apenas uma das regiões vinícolas mais antigas do mundo, mas também uma das mais espetaculares. Com a sua colcha de retalhos de vinhas em socalcos a cair pelas encostas íngremes, quintas rústicas e adegas ensolaradas situadas acima da margem do rio Douro, esta paisagem intocada certamente impressiona”, lê-se num curto texto.

No artigo “The 14 prettiest places in Europe”, assinado por Teddy Wolstenholme no website da Condé Nast Traveller, a revista lista aqueles que considera serem os “14 lugares mais bonitos” da Europa. A lista, que parece não seguir nenhuma ordem em particular, faz apenas uma menção a Portugal – o Vale do Douro – e inclui países onde se encontram “praias de areia branca, cidades bucólicas, ilhas idílicas e arquipélagos dignos de postal”.

A Condé Nast Traveller sugere aos seus leitores que fiquem hospedados na Quinta de Ventozelo, “uma das maiores e mais antigas propriedades do vale”, com 29 quartos, “alguns num antigo celeiro” e outros “num antigo tanque de armazenamento de vinho”, “a maioria com vista para água [que corre] lenta lá em baixo”. Itália, Reino Unido, Escócia, França, Países Baixos, Turquia, Croácia, Eslovénia e Noruega são os países com locais referenciados nesta lista.